Ce a vrut să demonstreze Ludovic Orban când a stat în cap: A fost ideea mea. Mi-a ieșit din prima

Ludovic Orban, candidatul FD-PMP, a făcut precizări, luni seară, la Realitatea PLUS, cu privire la clipul pe care l-a postat pe o rețea socială și în care apare că stă în cap. Ludovic Orban evidențiază, astfel, “răsturnarea țării cu susul în jos de către PSD“.

“Să nu credeți că îmi este ușor să stau în cap la 61 de ani. A fost ideea mea“, a spus Ludovic Orban.

“De câte ori ați repetat?“, a întrebat jurnalista de la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu.

“Mi-a ieșit din prima, pentru că am făcut gimnastică sportivă, în clasele 5-8, la Liceul Sportiv. Am fost primul care a făcut flacul. Flicul este săritura care cazi pe mâini și flacul este săritura pe spate. Am făcut și salt înapoi“, a spus Ludovic Orban.

“Salt înapoi ați făcut când l-ați susținut pe Iohannis...“, a punctat Anca Alexandrescu.

“Am făcut și gigantică la bară. Deci, am o oarecare experiență“, a zis Ludovic Orban.

“Salt înapoi ați făcut când l-ați susținut pe Iohannis, ați auzit ce am spus?!“, a insistat Anca Alexandrescu.

În aceste momente, cei doi interlocutori au o scurtă discuție despre anul 2014 și cum a ajuns Iohannis să candideze la președinția PNL, după care Ludovic Orban revine la clipul electoral în care a stat în cap.

“În acel videoclip am stat în cap, nu în mâini. M-am sprijinit pe mâini. Am vrut să trag un semnal de alarmă, evident, printr-un gest care atrage atenția asupra unei realități alarmante, ce poate să fie constatată de orice om cu scaun la cap, respectiv că din ce în ce mai slab pregătiți sunt oamenii care ajung spre vârful țării. Asta este realitatea, dacă ne uităm la Ciucă, la Ciolacu, la Simion și la o mulțime de alți lideri. Vedem exact care este pregătirea lor, ce au făcut în viața lor, ce experiență au, cu ce probleme s-au confruntat“, a mai spus Ludovic Orban.

Clipul devenit viral

Video

„Nu, nu sunt căzut în cap, doar stau în cap pentru a vă arăta ce au făcut PSD-iștii în ultimii ani. Țara a fost răsturnată cu susul în jos, prostul satului a ajuns în capul trebii, iar cei care conduc astăzi, conduc cu picioarele în loc de cap.

E ceasul al 12-lea și este cazul să ne trezim. Nu mai putem accepta prostul satului în fruntea statului! E vremea să-i aducem pe cei buni, pe cei valoroși în fruntea țării pentru că unde nu-i cap, vai de picioare. Votăm cu capul, nu cu Ciolacu“, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

