Cătălin Scărlătescu, comentarii fără menajamente pe platourile de la Chefi la cuțite: "Îi urez să plece mai repede"

Un concurent din echipa Amanita Regală a fost salvat de la eliminare aseară, la Chefi la cuţite, într-o ediţie lider de audienţă. Chef Florin Dumitrescu a refuzat aseară verdictul de la jurizare, ca Alex Bunea să părăsească show-ul culinar, aşa că a făcut apel la una dintre cele mai valoroase amulete, pentru a se asigura că îşi păstrează supremaţia ca număr de concurenţi – şase. Emoţiile continuă la cote maxime şi în această seară, când Irina Fodor dă startul celui de-al optulea battle în bucătăria Chefi la cuţite, de la 20:30, la Antena 1.

Cel de-al şaptelea battle Chefi la cuţite, difuzat aseară în intervalul 19:59 – 23:27, s-a impus ca lider de piaţă pe publicul comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54, segment pe care a înregistrat 8.3 puncte de rating şi 24.9% cotă de piaţă, urmat de Pro TV cu 7.5% şi 22.4% cotă de piaţă. Și la nivel urban, show-ul culinar Chefi la cuțite s-a situat pe primul loc, înregistrând 8 puncte de rating și 20.4% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului 2, Pro TV, a obținut 7 puncte de rating și 17.9% cotă de piață. Aproape 1.6 milioane de telespectatori urmăreau aseară, în minutul de aur, 20:52, competiţia culinară de la Antena 1.

"Îi urez să plece mai repede"

Ediţia a debutat aseară la Antena 1 cu un nou joc – o poveste culinară, creată chiar de concurenţii celor trei echipe. Şi de această dată, proba a fost adjudecată de către chef Florin Dumitrescu, cel care a câştigat avantajul de a alege primul dintr-o nouă serie de ingrediente inedite. Astfel, echipa Amanita Regală a gătit cu rom, păstârnac, rădăcină de lotus şi bame, echipa Soarelui Răsare cu dropsuri mentolate, cafea, bambus şi stomac de porc, în vreme ce echipa Saint Tropez a avut piure de trufe, parizer, şorici, limbi de raţă. Seara a fost condimentată şi de o amuletă, aruncată în joc de chef Bontea, care a câştigat astfel încă un membru în echipă, pentru această probă: pe Rikito.

Din păcate, nici ajutorul lui nu l-a scăpat de proba duelului, unde şi de această dată au intrat toate echipele. La proba individuală, preparatul cu cel mai mic punctaj i-a aparținut lui Alex Bunea, din echipa lui Chef Dumitrescu, care a ales însă să îşi păstreze concurentul, folosind o amuletă. "I-am aruncat colacul de salvare, acum hai să vedem battle-ul opt, căci sunt foarte, foarte chitit pe treabă. Vreau să bat recordul!”, în vreme ce chef Scărlătescu a completat sincer: "Eu îi urez să plece mai repede, ori el, ori Horia, pentru că sunt concurenţii pe care eu mi i-aş dori în echipa mea!”.

Chef Bontea s-a declarat şi el mândru de echipa lui: "Bravo! Am fost a şaptea oară la duel şi am reuşit să pierdem doar 2 oameni! E foarte bine!". Seara s-a dovedit extrem de emoţionantă pentru Alex: "Sunt fericit că am primit a doua şansă şi vreau să profit de ea la maximum! Am primit nişte reacţii total neaşteptate de la adversari! M-au surprins total şi m-au emoţionat rău!”.

Timpul nu iartă în bucătărie

Diseară, cel de-al optulea battle va demonstra că timpul nu iartă în bucătărie. Fiecare Chef va vrea să optimizeze potenţialul echipei şi, cum altfel, decât punând super presiune pe echipe. Cerinţele vor fi exacte şi răspicat afirmate, comenzile vor fi multe, iar execuţiile alambicate. Mai ales că ingredientele vor fi cum nu se poate mai ... extravagante.

Miza de a nu mai pierde niciun om va determina echipele să îşi folosească la maximum creativitatea, căci cu toţii au ajuns la o singură concluzie: "Ora aceea e cea mai importantă oră din zi!”. Marele mister se va ascunde şi de această dată în alegerile celor veniţi la degustare, într-o ediţie în care clasamentul se anunţă unul cu note mici şi clipe cumplite. Ce echipă va obține victoria și cine va părăsi competiția, telespectatorii vor afla în ediția show-ului culinar difuzată în această seară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la 20:30.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News