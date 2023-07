Cât de periculoase sunt energizantele. Dr. Mihail Pautov, avertisment, după ce un copil din Iași a murit. "Echivalentul a 10 cafele"

Un elev de 17 ani a murit într-un cămin unde era cazat în cadrul unei tabere de vară organizate la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Acesta s-ar fi trezit în mijlocul nopții, le-ar fi spus colegilor săi că nu poate să respire, după care s-ar fi prăbușit la pământ.

Potrivit Ziarul de Iași, colegii le-au transmis autorităților că tânărul spunea adesea că nu mânca bine, dar fuma mai multe pachete de țigări pe zi şi bea constant câteva energizante pe zi, câte 3-4.

Dr. Mihail Pautov: Un tânăr care bea 4 căni de energizant de 500 ml/zi consumă echivalentul a 10 cafele, zilnic!

Medicul Mihail Pautov a reacționat în acest caz, avertizând că aceste băuturi sunt periculoase dacă sunt consumate în doze mari.

"Un tânăr care bea 4 căni de energizant de 500ml/zi consumă echivalentul a 10 cafele, zilnic! Energizantele nu sunt bune sau rele. Doza face diferența dintre medicament și otravă.

Hai să vedem ce are un energizant: Zahăr, cafeină, taurină, carnitină, niște vitamine, minerale, etc. Taurină și carnitină găsim și în carne și este puțin probabil să ne facă rău. Principalele ingrediente la care ne uităm sunt zahărul și cafeină. Zahărul în exces este rău, la fel că în alte băuturi carbogazoase ( cola, pepsi, prigat, etc). Care e faza cu cafeină?

Maximul de cafeină pe care îl poți consuma zilnic

Pentru copii și adulți există recomandări cu maximul de cafeină pe care îl poți consuma zilnic. Copiii nu beau cafea dar pot găsi cafeină în dulciuri, ciocolată, ceai, etc.

Recomandările sunt astfel: Unele societăți de pediatrie recomandă 0 cafeină până la vârstă de 12 ani și maxim 100 mg la vârstele 12-18 ani. Alte societăți și academii recomandă astfel:

4 - 6 ani - maxim 45 mg de cafeină pe zi

7 - 9 ani - maxim 62 mg de căina pe zi

10 - 12 ani - maxim 85 mg de cafeină pe zi

Adulți - maxim 300mg de cafeină pe zi.

Maxim nu înseamnă că atât poți să bei ci că e puțin probabil să ți se facă rău. Ideal ar fi însă să rămânem sub aceste valori maxim. Băuturile energizante au 32 mg de cafeină / 100ml de băutură. O cană de 250 ml de energizant = 80 mg de cafeină. O cană de 500 ml de energizant = 160mg de cafeină. 4 căni de 500ml de energizant (cum beau mulți tineri) = 640 de mg de cafeină. 1 shot de espresso = 60 mg de cafeină.

Un tânăr care bea 4 căni de 500 ml de energizant consumă echivalentul a 10 cafele, zilnic! Încearcă tu, ca adult, să bei 10 cafele pe zi. Eu pot maxim , și dacă nu sunt bine odihnit devin surescitat. Dar ce înseamnă 10 cafele / zi pentru un tânăr care stă în banca. În plus, asociate cu țigările sau cu alcoolul + efectul diuretic al cafeinei care duce la deshidratare + supra-stimulare a inimii + dezastrul metabolic și inflamația, provocate de zahărul în exces, efectele pot fi, din păcate, fatale. Atenție la ce bem!", a scris Mihail Pautov pe pagina sa de Facebook.

