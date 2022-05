Cât de bogat este Igor Secin, mâna dreaptă a lui Putin. Are o reputație de temut la Kremlin

Igor Secin, considerat mâna dreaptă a președintelui rus, are o avere impresionantă, asemenea lui Putin.

Are o reputație de temut care depășește zidurile Kremlinului. Presa americană îl numește „Darth Vader”. Diplomații americani din Moscova se referă la el drept „cardinalul gri al Kremlinului”, datorită influenței sale din culise.

Igor Secin este directorul general al gigantului petrolier de stat Rosneft. Oligarhul în vârstă de 61 de ani este considerat secundul neoficial al lui Putin. Loialitatea neclintită a lui Secin față de Putin din ultimele două decenii l-a făcut extrem de bogat.

Cât de bogat este Secin?

Este dificil de estimat amploarea averii sale, din moment ce averea lui Secin are aceiași calitate ca cea a lui Putin: nu stă la vedere. Nu există nicio urmă dincolo de acțiunile sale la Rosneft cotate la bursă. Dar, pe baza înregistrărilor publice, a rapoartelor presei ruse și a evaluărilor iahturilor furnizate de VesselsValue, Forbes estimează că Secin valorează cel puțin 800 de milioane de dolari. Sau atât valora înainte de sancțiunile Uniunii Europene, care au început pe 28 februarie.

Două dintre navele sale au facilități impresionante

Cele mai valoroase bunuri ale lui Secin sunt două dintre cele mai valoroase iahturi din lume: Crescent, de 511 milioane de dolari, cu o lungime de 140 de metri, care are două heliporturi și inclusiv un hangar retractabil, plus un cinematograf, un salon de înfrumusețare și o piscină. A doua navă este Amore Vero (numit inițial Sfânta Prințesă Olga după a doua sa fostă soție Olga Secina până la divorțul lor în 2017), de 134 de milioane de dolari, cu o lungime de 86 de metri, având are o piscină care se transformă într-o platformă de elicopter.

În martie, ambele yachturi au fost puse sub sechestru, Crescent în Spania și Amore Vero în Franța. Deși nu este clar dacă Secin deține Crescent direct sau printr-un asociat, VesselsValue l-a identificat pe Secin drept proprietarul efectiv al iahtului, asemenea unei surse din poliția spaniolă citată de Reuters și o sursă din industria iahturilor care a vorbit cu Forbes.

