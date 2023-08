CASS neplafonat pentru profesiile liberale: ”Băgați-vă mințile în cap!”. Fenechiu, culisele ședinței din care a fost sunat Boloș

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor liberali, a explicat în cadrul Interviurilor DC News motivul pentru care cei cu profesii liberale s-au opus măsurilor anunțate de Guvernul Ciolacu, în privința contribuțiilor pentru sănătate a cestei categorii profesionale.

”Am convocat împreună cu președintele Traian Briciu Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România. Am ieșit cu primul comunicat, în care am spus că suntem împotriva acestei măsuri.

Sunt multe care deranjează. Practic sunt două care sunt extrem de nelalocul lor. Prima dintre ele este schimbarea regimului microîntreprinderilor în timpul anului, în cursul exercițiului bugetar, asta în contextul în care am mai avut o schimbare la sfârșitul anului trecut, cu scăderea plafonului, și respectiv CASS neplafonat la profesiile liberale.

Noi aveam CASS 10% plafonat la 24 de salarii minime pe economie, ultima modificare, majorare, fiind făcută tot anul trecut în august, căci inițial erau 12, apoi 24 din august. Acum vor să le ducă neplafonate.

Am dat un comunicat, în care am spus că nu este în regulă așa ceva, că Nu puteți să o faceți în mijlocul anului, a doua oară într-un an, fără să ne consultați. Băgați-vă mințile în cap.

Și am convocat, ca și componentă a Uniunii Profesiilor Liberale, eu sunt și vice-președinte acolo, am solicitat convocarea unei întâlniri cu toate profesiile.

Cu câteva ore înainte de respectiva ședință, am fost la Senat, m-am întâlnit cu dl președinte Ciucă, i-am spus ce vrem să facem la nivelul profesiilor liberale și l-am întrebat dacă putem beneficia de un punct de vedere al Guvernului. Și dl Ciucă a spus Sigur că da. Îl sunăm pe Marcel Boloș și îl rugăm să intre în ședința voastră.

Dl Ciucă l-a sunat pe Marcel Boloș, astfel am avut un dialog de o oră, cu toate profesiile liberale și cu Marcel Boloș, în care noi i-am explicat în principal nemulțumirea legată de CASS neplafonat, dl Boloș fiind de acord cu noi. Ce i-am spus noi, lăsând la o parte toate aspectele legate de constituționalitate.

Își pun o întrebare de decență. Spune-mi și mie care este diferența între un liber-profesionist, care muncește de dimineață și până seară, care muncește și sâmbăta, muncește și duminica, și câștigă 500.000 de lei pe an și un salariat care câștigă 4.000 de lei pe lună, care contribuie lunar cu 400 de lei, adică cu 4.500 lei pe an, iar profesionistul care muncește 7 din 7, ajunge să câștige 500.000 și în ceri 50.000? Beneficiază de mai multă sănătate? Adică, pentru că el plătește de 10-15 ori mai mult este mai bine tratat în spital?

Sunt de acord că e normal să existe niște mici diferențe în raport de venit, dar trebui să existe o proporționalitate.

Nu poți să ai scări de 1 la 5 pe 1 la 20”, a declarat Daniel Fenechiu, în cadrul Interviurilor DC News.

Reacția lui Marcel Boloș

”Marcel Boloș, la momentul acela a spus Eu sunt de acord cu voi. Adică nu este în regulă, pentru că sănătatea pe care i-o oferă și celui care plătește mult și care plătește puțin este aceeași.

Contribuția trebuie să aibă în spate o contraprestație, contribuția statului pe ceva. Pentru contribuția de sănătate, statul trebuie să îmi da servicii de sănătate”, a mai spus Daniel Fenechiu.

Mai multe în video:

