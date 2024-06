Căpșunile învelite în ciocolată pot fi sănătoase. Cum trebuie să le pregătești, de fapt

Dacă există o regulă de bază în gastronomie, aceasta este că nu există adevăruri absolute, totul depinde de materia primă și de modul în care este prelucrată. Căpșunile cu ciocolată sunt o delicatesă. Dar ce-ar fi dacă am demonstra și că echilibrează dieta noastră?

Vom împărtăși o rețetă simplă și sănătoasă care combină căpșunile cu ciocolata. Da, ați citit bine, căpșunile și ciocolata formează o combinație câștigătoare nu doar pentru gust, dar și pentru sănătate.

Fructul este bogat în fibre, acid folic și mangan, în plus față de vitamina C și polifenoli. Această ultimă caracteristică o are și ciocolata neagră, bogată în cacao, care aduce de asemenea o cantitate mare de polifenoli.

Pentru a îmbunătăți și mai mult profilul gastronomic și sănătos al căpșunilor acoperite cu ciocolată, trebuie doar să ne uităm la materia primă aleasă și să urmăm câteva sfaturi simple pentru a face desertul perfect.

Căpșunile, fructe delicioase cu un profil nutrițional de invidiat

Cantitatea mare de vitamina C pe care o conțin întărește sistemul imunitar, acționând ca un puternic antioxidant. Datorită acestui nutrient, căpșunile protejează celulele corpului împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi. În același timp, vitamina C favorizează și producția de colagen pentru vindecarea rănilor și îmbunătățește absorbția fierului din alimentele de origine vegetală.

Dintre toate fructele disponibile pe piață, căpșunile sunt printre cele mai bogate surse de folați, o vitamină B necesară pentru diviziunea celulară și sinteza ADN-ului, precum și un nutrient esențial în timpul sarcinii. În plus, completând profilul lor sănătos, căpșunile conțin și mangan, un mineral implicat în procesele energetice și în menținerea sănătății osoase.

Numeroase studii clinice au demonstrat că un consum regulat de căpșuni ar putea aduce beneficii cardiovasculare, deoarece îmbunătățește funcția vaselor de sânge, rezistența la insulină și tensiunea arterială.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @KamranAydinov

Cine a spus că ciocolata nu poate fi sănătoasă?

Ciocolata conține beneficiile ingredientului său de bază: cacao. Boabele de cacao sunt renumite pentru aportul lor mare de polifenoli și prezintă niveluri mai ridicate ale acestor compuși benefici.

Atunci unde se află problema "reputației proaste" a ciocolatei? În faptul că majoritatea producătorilor reduc amărăciunea caracteristică a boabelor de cacao adăugând un exces de zaharuri rafinate în formulă.

Dacă dorim să profităm de toate proprietățile benefice pentru sănătate, trebuie să căutăm mereu ciocolate cu un conținut mare de cacao și fără adaos de zahăr, care nu este necesar.

Cacaua este bogată în minerale precum cupru, fier și magneziu. Ciocolata neagră conține mai mult fier (necesar pentru producerea hemoglobinei, proteina din globulele roșii care transportă oxigenul din plămâni în tot corpul) decât ciocolata cu lapte.

În plus, în studii clinice s-a demonstrat că un consum de ciocolată neagră amară reduce nivelul zahărului din sânge și nivelurile de colesterol LDL (cel "rău"). Aceste studii au arătat de asemenea că ciocolata neagră poate reduce oboseala fizică și mentală, îmbunătățind astfel calitatea vieții și sănătatea cerebrală.

Căpșuni cu ciocolată: Da, dar cu moderație

Ajunși la acest punct în care beneficiile sănătoase ale ambelor alimente sunt clare, este important să facem o precizare. Chiar și ciocolata neagră are un conținut ridicat de grăsimi și o cantitate mică de zahăr, astfel că nu ar trebui să exagerăm cu consumul său pentru a nu adăuga prea multe calorii.

Din punct de vedere gastronomic, aroma naturală a căpșunilor, combinată cu amărăciunea ciocolatei negre, aduce o gamă de nuanțe delicioase și contrastante, precum și o textură foarte interesantă. Moderația este cheia pentru o dietă echilibrată.

Modalități sănătoase de a pregăti căpșuni învelite în ciocolată

Cea mai bună modalitate de a ne asigura că beneficiem de aportul de nutrienți și că avem control asupra caloriilor este să preparăm acest desert delicios acasă.

O opțiune interesantă, care va adăuga un topping crocant, constă în a înveli jumătate de căpșună în ciocolată neagră topită și apoi a trece-o prin nuci tocate sau semințe de chia pentru a obține și mai multă fibră.

O altă sugestie pentru a face căpșunile cu ciocolată cât mai sănătoase posibil este să le învelim în iaurt grecesc de vanilie, astfel încât să obținem o textură cremoasă de culoare albă, și un aport suplimentar de calciu. După ce sunt gata, le vom pune la congelator pentru a se întări iaurtul.

Căpșunile acoperite cu ciocolată reprezintă o combinație foarte recomandată. Aceste mici delicii oferă o senzație de sațietate și un profil nutrițional sănătos, cu condiția să controlăm acasă producția și consumul pentru a ne asigura că nu conțin zaharuri rafinate adăugate sau ciocolată cu puțină cacao și multe grăsimi saturate, potrivit 20minutos.es.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News