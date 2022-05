Campionatul s-a terminat, Academica Clinceni încă pierde puncte. O nouă penalizare pentru ilfoveni

Clubul Academica Clinceni a fost penalizat, miercuri, cu şase puncte de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal din cauza neachitării datoriilor către foştii săi jucători Cristian Gavra, Aurelian Păun şi Florin Gardoş, potrivit site-ului LPF.



Neexecutare Hotărâre CNSL - În temeiul art. 85.1.b din RD, se sancţionează clubul ACS FC Academica Clinceni cu măsura interzicerii dreptului de a transfera şi/sau legitima jucători în calitate de club cesionar şi cu scăderea a două puncte pentru perioada 29.04-13.05.2022. Termen: 31.05.2022, se arată în cele trei decizii, singura diferenţă fiind perioada în cazul lui Gardoş (28.04-12.05.2022).



Până acum, Academica Clinceni a fost sancţionată în total cu 26 puncte prin deciziile Comisiei de Disciplină şi Etică din 23.03.2022 (2 puncte), 30.03.2022 (2 puncte), 13.04.2022 (2 puncte), 20.04.2022 (4 puncte), 27.04.2022 (2 puncte), 04.05.2022 (6 puncte), 11.05.2022 (2 puncte) şi 18.05.2022 (6 puncte).



Astfel, Academica rămâne pe locul 9 în play-out, cu -19 puncte, scrie Agerpres.

Daniel Popa, interviu. Provocările celui mai tânăr antrenor din Liga 1: Nu îmi rămâne de făcut decât un lucru

Întrebat cu ce provocări a venit această funcție pentru el, Daniel Popa ne-a zis: „Faptul că sunt tânăr și a trebuit să reușesc să îmi impun ideile în fața unor jucători mai în vârstă decât mine, dar și faptul că situația financiară a clubului nu este una bună și acest lucru afectează pe toată lumea, inclusiv calitatea antrenamentelor scade din cauza lipsei concentrării jucătorilor”.

Cât despre relația pe care o are cu jucătorii, ne-a spus: „Este una foarte bună, am reușit să câștig respectul lor de când am intrat prima oară în vestiar cu ei, sunt jucători cu caracter. Acest lucru face ca relația dintre mine și ei să fie una foarte bună. Având în vedere situația în care se află clubul, nu îmi rămâne de făcut decât să încerc să mențin o atmosferă frumoasă în cadrul echipei și, prin ceea ce facem, să îi ajut pe jucători să își găsească din vară angajamente noi la alte echipe”. CITEŞTE AICI MAI MULTE DESPRE ANTRENORUL DE LA CLINCENI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News