„Călin Georgescu, aproape eliminat din cursa pentru prezidențiale”. Prof. Alina Mungiu-Pippidi: Are o problemă majoră. Este bătaie de joc ce a făcut

În opinia Alinei Mungiu-Pippidi, „transparența zero” în campania electorală a lui Călin Georgescu este o problemă majoră, care ar putea duce la invalidarea candidaturii acestuia. „În legislația românească, transparența zero este un lucru foarte grav și poate avea consecințe legale”, a subliniat Alina Mungiu-Pippidi.

Potrivit acesteia, există dovezi clare care sugerează că Georgescu ar fi beneficiat de resurse financiare nedeclarate, având în vedere numărul mare de interviuri cu influenceri, deplasările și producțiile media de care s-a bucurat campania sa. Aceste lucruri nu se fac gratis. Este imposibil să le realizezi fără finanțare.

În opinia sa, această situație necesită o investigație serioasă, având în vedere încălcarea legii electorale. „Acest candidat trebuie scos din cursă”, a subliniat Alina Mungiu-Pippidi.

„Părerea mea este că sunt niște probleme grave cu candidatura domnului Călin Georgescu. În principal, faptul că nu există finanțare zero în alegeri. Există doar transparență zero. Iar transparența zero este un lucru care, în legislația românească, este foarte grav, și poate să ducă la invalidarea candidaturii lui, indiferent ce performanță a avut la prezidențiale”, a spus Alina Mungiu Pippdi.

„Dar sunt niște fapte clare precum că s-au făcut o mulțime de interviuri cu influenceri, s-au făcut o mulțime de deplasări, s-au făcut clipuri, s-au făcut emisiuni, toate aceste lucruri NU se fac gratis. Este exclus așa ceva. Pe scurt: sursa lui Călin Georgescu este ascunsă! Este bătaie de joc să spună că a cheltuit zero lei. Aici trebuie investigat, nu vorbim de penal. Este cineva care își bate joc de legea electorală. Acest candidat trebuie scos din cursă”, a mai zis Alina Mungiu-Pippidi, profesoară de științe politice, în cadrul emisiunii News Hour de la Antena 3 CNN.

