Câciu, intervenţie în chestiunea pensiilor: Unii incompetenți se chinuie sa crească vârsta de pensionare

"Văd că unii incompetenți se chinuie sa crească vârsta de pensionare pentru a amâna pe cât posibil iesirea 'decreteilor' la pensie... Căci, oricât ai vrea sa o ascunzi, aici e targetul. Pai nu e mai simplu sa dați un decret? Ca decreteii nu mai ies deloc la pensie dacă tot va încurcă atât de mult.

Aud? Orban nu e decrețel? Vreți sa lăsați bietul om petrecăreț fără pensie? Pai de unde bani de Lagavulin?", a scris economistul Adrian Câciu pe Facebook.

PNRR şi pensiile - teme de discuţie în coaliţia de guvernare

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi pensiile s-au aflat printre temele discutate marţi de liderii coaliţiei de guvernare.



"Am discutat mai mult pe PNRR, am detaliat, am mai clarificat câteva aspecte", a declarat, la finalul şedinţei, vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, care a susţinut că nu a fost o petrecere la reuniunea coaliţiei, în condiţiile în care marţi a fost ziua de naştere a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.



Vicepremierul Dan Barna a declarat că discuţia din cadrul coaliţiei guvernamentale a fost "foarte bună".



"Cea mai mare parte a discuţiei a fost legată de PNRR, suntem pe ultima turnantă practic, luni va fi transmis la Comisie. S-au mai reglat nişte detalii foarte importante, sunt optimist", a afirmat liderul USR PLUS.



El a menţionat că nu s-a abordat chestiunea majorării alocaţiilor pentru copii.



Atenţionat că ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat la şedinţa PNL că proiectul legii pensiilor nu a fost prezentat la Bruxelles aşa cum arată în România, Barna a spus: "În momentul acesta este şi concluzia la care am ajuns în discuţia coaliţiei. E foarte clar - şi acesta este un angajament faţă de Comisie - că vorbim de o nouă lege a pensiilor".



El a susţinut, totodată, că nu a auzit "niciun fel de reproş" în discuţia de marţi. "Dar, sunt lucruri care au trebuit să fie clarificate, legate de programarea plăţilor, legate de modalitatea în care structurăm această alocare a celor aproape 30 de miliarde între împrumuturi şi granturi, sunt chestiuni pe care ar trebui să le reglăm datorită feedback-ului primit de la Comisie", a completat vicepremierul Barna.



Şi premierul Florin Cîţu a susţinut că nu a participat la o petrecere, ci la şedinţa coaliţiei, adăugând că nu are informaţii că ar fi avut loc în acelaşi timp o masă festivă.



Întrebat ce prevede Hotărârea de Guvern referitoare la mesele festive, nunţi, botezuri, dacă se pot face în această perioadă, premierul a răspuns: "De la 1 iunie".



"Se pot face şi în această perioadă. Cu mască. (...) Nu pot să comentez ceva ce n-am văzut", a explicat Cîţu.



Întrebat dacă se va păstra stagiul minim de cotizare la pensie sau va creşte, prim-ministrul a arătat că "legea pensiilor o să fie publicată, o să fie în transparenţă, sunt mai multe etape", potrivit Agerpres.