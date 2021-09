Ca în filmele de groază. Un bărbat a găsit o păpuşă şi un bilet în peretele casei: Sper să aveţi cuţite!

„Tocmai am cumpărat casa şi am primit cheile vineri. Ştiam că există acest gol sub scările care fuseseră tencuite. Am văzut un fir acolo unde proprietarii anteriori aveau frigiderul, dar nu ştiam unde era conectat firul, aşa că am bătut un pic în peretele de gips-carton pentru a vedea ce era acolo. Am bătut printr-o gaură de dimensiunea unui pumn, apoi am zărit o lumină şi acolo era păpuşa”, a declarat Jonathan Lewis pentru Liverpool Echo, citat de Adevărul.

Bilet demn de filmele de groază lângă păpuşă



„Stimate cititor / nou proprietar de casă, vă mulţumesc că maţi eliberat! Numele meu este Emily. Proprietarii mei locuiau în această casă în 1961. Nu-mi plăceau, aşa că au trebuit să plece. Tot ce au făcut a fost să cânte şi să fie veseli. A fost dezgustător. Înjunghierea a fost metoda prin care am ales să îi omor, aşa că sper să aveţi cuţite. Sper că dormi bine. Ei bine, cred că vorbesc pentru noi toţi când spun: VINZI CASA ŞI MUTĂ-TE”, scria pe bilet,

Posibilă farsă



Agentul imobiliar i-a spus bărbatului că bucătăria a fost refăcută acum aproximativ cinci ani, ceea ce înseamnă că păpuşa a fost plasată acolo probabil atunci.

„Unii dintre prietenii mei mi-au spus să vând casa şi să mă mut, dar cred că este doar o glumă. Voi fi sincer, mi s-a părut totul hilar. Probabil aş face acelaşi lucru. Scrisoarea spune de anul 1961, dar agentul imobiliar a spus că bucătăria a fost făcută acum patru sau cinci ani. Cred că atunci trebuie să fi fost pus acolo, deoarece hârtia nu pare foarte veche şi pare relativ recentă”, a mai spus bărbatul.

Bărbat din SUA, criminal după ce "a vorbit cu Dumnezeu"

Un fost soldat care susţine că Dumnezeu a vorbit cu el ar fi împuşcat o mamă, tatăl, bunica şi un băieţel de 3 luni şi a rănit grav o fetiţă de 11 ani, spune un poliţist din Florida, descriind crimele „o groază de cea mai mare amploare“, scrie buzzfeednews.com. Câinele familiei a fost, de asemenea, ucis.



Suspectul este Bryan Riley, un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Brandon, Florida, fost marinar care a lucrat în Irak şi Afghanistan, până în martie 2011. Riley nu a avut nicio relaţie cu niciuna dintre victime, spune Judd, iar autorităţile cred că le-a întâlnit pentru prima dată sâmbătă seara.

