Adrian Tănase, directorul general al BVB, a fost invitat la DC Educația Financiară, unde a vorbit despre evoluția Bursei de Valori București (BVB) în ultimii ani și cum a rezistat aceasta diverselor șocuri din perioada 2020-2024, precum pandemia de coronavirus sau războiul din Ucraina.

„Evenimentele din ultima perioadă au validat o anumită evoluție a bursei, mai ales din punctul de vedere al rezilienței. Pe toate palierele, totul a fost foarte bine, inclusiv din punct de vedere al evoluției indicilor bursieri. În regiune, BVB este un top performer, fiind bursa care a evoluat cel mai bine.

În primul rând, noi ne uităm la participarea populației pe piața de capital. Numărul de români care investesc la bursă și își țin economiile la bursă, practic numărul de conturi deschise de persoane fizice la bursă, a trecut de 200.000. În 2019 erau în jur de 50.000. Numărul acesta a crescut de 4 ori în ultimii 5 ani.

Încă e puțin, având în vedere populația activă din România, iar ca să fim comparabili cu Polonia ar trebui să avem vreo 500.000 de conturi. Eu cred că în ritmul ăsta putem ajunge acolo.

Ca număr de listări și instrumente disponibile la bursă am avut, de asemenea, evoluție foarte, foarte bună. În 2021 am avut un record, când am avut 23 de listări de acțiuni, ceea ce este extraordinar pentru Bursa de Valori București. 23 de companii s-au listat la bursă. De curând am avut ani fără nicio listare sau cu o singură listare.

Anul trecut am avut și cea mai mare listare din Europa și a patra la nivel mondial - Hidroelectrica. A fost o listare de 2 miliarde de euro.

De asemenea, statul a reluat programul Fidelis, în 2020, de obligațiuni pentru populație, și deja au strâns peste 6 miliarde de euro.“, a precizat Adrian Tănase.

Cum a rezistat BVB în fața pandemiei de coronavirus și războiului din Ucraina

„Evenimentele mai puțin plăcute din ultimii ani, precum pandemia de coronavirus și războaiele, care au generat inflație și creșteri de dobândă, au fost adevărate teste pentru Bursa de Valori București.

BVB și-a dobândit reziliența și rezistă mult mai bine la astfel de șocuri față de cum rezista în 2008. Avem o comunitate de investitori domestică mult mai puternică față de acum 15 ani.

Acum avem niște fonduri de pensie foarte mari, participarea populației pe piața de capital locală este una mai ridicată decât atunci și asta e o evoluție ce dă reziliență bursei, ceea ce este important pentru orice investitor, fie el de tip instituțional, retail, străin sau român“, a conchis Adrian Tănase.

