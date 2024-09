Burduja, după inundațiile de la Galați: Peste 90% dintre gospodăriile fără acces la energie electrică au fost reconectate

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că numărul celor care sunt încă fără alimentare cu energie electrică, la nivelul localităților afectate de inundații din județul Galați a scăzut la puțin peste 2.200, față de cei peste 25.000 de la începutul zilei de duminică, scrie Agerpres.

”Am ajuns la Galați, la Centrul de Comandă al Electrica (DEER - Muntenia Nord), alături de oamenii care au coordonat acțiunile de intervenție în teren. La finalul zilei, peste 90% dintre gospodăriile fără acces la energie electrică au fost reconectate. La nivelul zonei Galați, mai sunt 2.232 utilizatori nealimentați, dintr-un total de peste 25.000 la începutul zilei”, a scris ministrul, duminică seara, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat, că în cazuri punctuale, din rațiuni de siguranță, instalațiile consumatorilor nu au fost puse sub tensiune, din cauza riscurilor de incendiu sau scurtcircuit.



”Aici plouă torențial de la orele 16:00, dar echipele tehnice au lucrat absolut exemplar și sunt încă în teren.(...) Mai sunt doar trei LEA 20 kV afectate: Cudalbi-Pechea, Schela SPP 22, Pechea-Cudalbi 2. Alături de conducerea tehnică și locală a operatorului de distribuție am revizuit planul de intervenție pentru ziua de mâine. Avem de atacat zonele Cudalbi, Vameș și Costache Negri, dar și stația de transformare Pechea”, a precizat Burduja.

Reamintim că duminică dimineață a avut loc comandamentul energetic de urgență, în contextul inundațiilor din centrul județului Galați.

”Pe rețeaua de distribuție energie electrică, stația de transformare Pechea, care alimentează 3 linii de medie tensiune, este complet inundată și nefuncțională. Avem soluții aici, cele 3 linii vor fi preluate în condiții de siguranță de stațiile de transformare adiacente. Sunt identificați până la acest moment șapte stâlpi rupți, care vor fi înlocuiți în cel mai scurt timp: trei stâlpi de medie tensiune și patru stâlpi de joasă tensiune.

Ne concentrăm eforturile pe rețeaua de medie tensiune, apoi vom repune în funcțiune liniile de joasă tensiune și vom interveni punctual din casă în casă, după caz, până ce toate locuințele vor fi realimentate cu energie electrică. (...) Operatorul de distribuție a mobilizat la capacitate maximă echipe din toată regiunea. Sunt acum 32 de echipe, plus echipe de rezervă care pot fi relocate din alte regiuni, în funcție de nevoile identificate odată cu verificarea întregii rețele.Principala problemă rămâne accesul la liniile de medie și de joasă tensiune. Intervenim cu două autospeciale 8x8, una de la Electrica și una pusă la dispoziție de IGSU, încă din cursul zilei de ieri.Prioritatea zilei este realimentarea a cel puțin 80% dintre utilizatori până la finalul zilei.

Am solicitat operatorului de distribuție două lucruri: (1) să se mobilizeze în continuare la capacitate maximă, până când fiecare casă va avea din nou energie electrică; (2) efectuarea tuturor reparațiilor în condiții de siguranță, cu răbdare și prudență. În condițiile date, realimentarea instalațiilor necesită o atenție specială, iar echipele de tehnicieni sunt formate tot din oameni, oameni care lucrează sub presiune, ore în șir, în apă și noroi. Prioritatea zero rămâne protejarea vieților oamenilor — locuitori și echipe de intervenție”, a transmis ministrul Energie, pe pagina sa de Facebook.

