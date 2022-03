Budăi: Pregătim o măsură de protecţie socială pentru companiile care au de suferit în urma restricţiilor impuse Rusiei

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunţat că se pregăteşte un proiect de lege care urmează să cuprindă măsuri de protecţie socială pentru companiile care vor avea de suferit în urma restricţiilor impuse Rusiei, relatează Agerpres.

"Anumite companii româneşti vor suferi din cauza restricţiilor impuse Rusiei"

'Am avut o discuţie în weekend cu ministrul Finanţelor, am discutat şi cu specialiştii din cadrul Ministerului Muncii şi am ajuns la concluzia, din nou, că trebuie să fim proactivi şi nu reactivi. Bănuim, intuim că va fi situaţia în care anumite companii româneşti vor suferi din cauza restricţiilor impuse Rusiei şi din cauza a ceea ce se va întâmpla, probabil, pe lanţul de aprovizionare, (...) din cauza situaţiei din Ucraina. Vrem să pregătim o măsură de protecţie socială care se adresează atât angajaţilor, cât şi angajatorilor, e o schemă puţin diferită faţă de ce s-a întâmplat în cadrul pandemiei de COVID-19, pe care o voi prezenta, în primul rând, în coaliţia politică şi, atunci când va fi decizia finală, cu siguranţă, o veţi afla', le-a spus Budăi jurnaliştilor, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că o astfel de schemă va fi valabilă până la sfârşitul anului, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de necesităţi.

'Eu îmi doresc să am forma finală cât mai curând. Dacă vor fi astfel de situaţii, să am pregătit actul normativ. Să găsim cu Ministerul de Finanţe şi sursa de finanţare. Sunt societăţi comerciale în România care au şi acţionariat rusesc, sunt societăţi comerciale în România care folosesc în procesul de producţie materie primă din Ucraina, vor fi probleme pe lanţul de aprovizionare', a declarat ministrul.

VEZI ȘI: SUA anunță consecințe pentru China dacă ajută Rusia să scape de sancțiuni

Consilierul pentru securitatea națională al președintelui american a avertizat Beijingul că va avea parte „cu siguranță” de consecințe dacă ajută Moscova să scape de sancțiunile mondiale impuse din cauza invadării Ucrainei.

Potrivit The Guardian, este vorba despre Jake Sullivan, care va urma să se întâlnească luni cu ministrul de Externe chinez, Yang Jiechi, în Roma. Acesta este de părere că China știa dinainte planurile de invadare ale Ucrainei, însă Beijingul nu ar fi înțeles cu adevărat ce voia Rusia.

Statele Unite încearcă să vadă dacă China a ajutat sau va ajuta Rusia

Acum, Washingtonul monitorizează îndeaproape situația pentru a vedea în ce măsură a ajutat economic și logistic Rusia. Dacă rezultatele arată că Beijingul a ajutat cu adevărat Moscova, vor exista sancțiuni.

„Comunicăm direct și în mod privat cu Beijingul și cu siguranță vor fi consecințe pentru încercarea de evitare a sancțiunilor sau susținerea Rusiei”, a spus Sullivan, consilierul președintelui Joe Biden. „Nu vom permite așa ceva și să permitem un colac de salvare Rusiei față de sancțiunile acestea”, a adăugat el.

Rusia atacă Ucraina tot mai aproape de granița cu Polonia

Forţele ruse au bombardat duminică o bază militară în regiunea Lvov, în vestul Ucrainei, situată în apropiere de frontiera cu Polonia şi care până acum a fost relativ ferită de conflict, au anunţat autorităţile ucrainene, preluate de AFP şi Reuters. Pare să fie cel mai vestic atac al Rusiei în Ucraina.

"Ocupanţii au efectuat un atac aerian asupra Centrului internaţional pentru menţinerea păcii şi securităţii. Conform informaţiilor preliminare, ei au lansat opt rachete", a informat administraţia regională din Lvov într-un comunicat.

Această bază militară este situată la Iavoriv, la circa 40 de km nord-vet de Lvov şi la circa 20 de km de frontiera cu Polonia, ţară membră a Alianței Nord-Atlantice. Ea a servit în ultimii ani ca bază de antrenament pentru forţele ucrainene sub coordonarea unor instructori străini, în special americani şi canadieni.

