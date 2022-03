Borșul acru, beneficii uimitoare pentru organism. Te ajută și să slăbești

Află în articol ce beneficii are borșul acru.

Borșul acru îl folosim de obicei pentru a înăcri ciorba, dar ați încercat vreodată să îl beți? Pe lângă faptul că e bun, borșul acru are și mai multe beneficii pentru organism. Ingredientele folosite la prepararea borşului conţin vitamine, minerale, acizi şi fermenţi. Există chiar și o dieta cu borș acru care vă va ajuta să dați jos kilogramele în plus. Aceste substanțe stimulează digestia, favorizează eliminarea toxinelor din organism şi scăderea în greutate, redându-i organismului energia de care are nevoie.

Dieta cu borș de casă

Borşul de casă este foarte sărac în calorii, dar are o cantitate generoasă de calciu, ceea ce înseamnă că poţi slăbi rapid şi fără prea mare efort, scrie Csid.ro.

În dieta cu borș se poate consuma lichidul ca atare, dar și ciorbe cu legume foarte sănătoase: borș de fasole, de vită, de linte, de lobodă, de sfeclă roșie etc.

Beneficiile consumului de borș

Puterea terapeutică a borşului vine şi de la drojdia de bere care ajută fermentaţia, ingredient care conţine vitaminele din complexul B, vitaminele D şi H (biotina), enzime, minerale în forme uşor asimilabile (calciu, magneziu, fosfor), plus oligoelemente vitale pentru sănătate, seleniu, dar, mai ales, crom. Borşul sau zeama rezultată din macerarea târâtelor de grâu conţine şi un complex de vitamine B şi C, minerale, aminoacizi esenţiali şi carbohidraţi.

Nutriţioniştii recomandă cura cu borş pentru revigorarea întregului organism. Dacă vreţi să fiţi în formă, beţi câte o cană cu borş cu 15 minute înaintea fiecărei mese principale, timp de 20 de zile. După o pauză de şapte zile, cura se poate repeta, scrie Timpul.md. Borșul acru este recomandat în cazul în care aveți probleme cu ficatul sau cu bila. Mai mult, el înlătură mai toate simptomele intoxicaţiei cu alcool (ale mahmurelii). Este bun și în cazul mai multor boli respiratorii cronice: bronşită, astm, sinuzită, adjuvant în tuberculoză. Totodată, este benefic și în cazul altor boli precum alcoolism, indigestie, vomă, oboseală cronică.

Borşul acru are şi contraindicaţii pentru persoanele cu probleme gastrice. De asemenea, consumul de borş nu este recomandat în cazul dispepsiei acide.

