Bolojan justifică susținerea lui Lasconi: În situația de acum e bine să fim fără echivoc

"Ați anunțat că o susțineți pe Lasconi fără negocieri. Situația e cea pe care o știm. Credeți că există riscul ca un candidat pro-rus de extremă dreaptă cu simpatii față de criminali de război, cu convingeri antisemite, negaționist al Holocaustului, să ajungă președinte?", l-a întrebat pe Ilie Bolojan realizatorul TV Mihai Gâdea.

"Eu cred că dacă partidele politice nu adoptă să spunem o conduită care să le facă să poată acționa, eventual după alegerile parlamentare, pentru că unele partide și-au făcut niște calcule. E un calcul ușor egoist, eu am considerat că în situația de acum e bine să fim fără echivoc pentru că nu sunt chestiuni pe care le putem negocia.

Am mai făcut din astea și din cauza acestui fapt încrederea în politicieni a scăzut. Eu cred că partidele trebuie să renunțe la promisiuni fără acoperire, să spună corect, să lase beligeranța dusă la extrem.

PNL și PSD au pierdut amândouă pentru că ați văzut cum s-a tensionat campania și oamenii nu mai știau ce să facă. Vedeți că cu bune și cu rele, cu mari întârzieri, dar avem niște decizii bune, cu Schengen, cu vizele SUA. Dacă vrei să te aliniezi după alegerile parlamentare și să susții un candidat, poate nu cel pe care ni l-am dorit, cred că o atitudine responsabilă e necesară, limitarea atacurilor care nu ne ajută la nimic și noi, PNL, vrem ca mâine să votăm în BPN aceste angajamente pentru că n-avem altă posibilitate", a spus Ilie Bolojan.

Ce va face PNL dacă se decide reluarea turului 1 al prezidențialelor?

Ulterior acesta a fost întrebat ce ar face PNl în cazul în care se va decide reluarea turului 1 al alegerilor prezidențiale.

"S-a pretins mult din partea celor de la USR, în special înainte de turul 1, o coagulare a dreptei în jurul unui candidat, s-a propus ca Nicușor Dan să antameze sondaje și un singur candidat să primească sprijin. Pentru că nu s-a întâmplat, credeți că acum dacă se va relua turul 1, veți fi în situația ca Ciucă să se retragă și să o susțineți direct pe Lasconi? Gândiți dimpotrivă o refacere a acestei coaliții și o prezentare în altă formulă?", l-a întrebat Oana Zamfir.

"Eu nu am regrete față de cum s-a derulat o coaliție, am spus că atacurile dure nu ajută nici pe unii nici pe alții. Actuala coaliție a ținut stabilitatea, s-a lucrat în infrastructură și puncte pe plan extern s-au câștigat.

Sper să nu ajungem în acest scenariu, dar într-o ipoteza așa am avut deja un vot, am avut un sondaj de opinie real și candidații ar trebui, totuși, să se mai adune și de la toate partidele să se adune cine ar putea capacita deciziile. Dacă din nou, ipotetic, toți candidații ar candida din nou înseamnă că nu am învățat nimic", a spus Ilie Bolojan.

Nicolae Ciucă, sacrificat?

"Ați fi dispuși să-l sacrificați pe candidatul dvs, domnul Ciucă?", l-a mai întrebat Oana Zamfir.

"Am spus că dacă se va întâmpla, vom gândi, vom vedea ce-i de făcut. Așa cum am încurajat un dialog între candidați pentru că oricine avea cont de Facebook vedea acea furie. Am crezut că se va duce în cealaltă parte, dar acum știm care sunt datele și cred că comportamentele raționale trebuie să primeze. Sunt convins că nu știu dacă toate partidele vor câștiga la fel de mult dar sigur nu vor pierde și cei care vor câștiga vor fi românii", a spus Ilie Bolojan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News