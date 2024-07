Biden și von der Leyen, discuție telefonică despre avansarea procesului de aderare la UE a Moldovei și Ucrainei

Casa Albă a emis un comunicat în care a informat despre conținutul conversației. Biden a felicitat-o pe von der Leyen pentru succesul obținut la alegerile din Parlamentul European, unde aceasta a câștigat un nou mandat cu 401 voturi. Președintele american și-a exprimat aprecierea pentru parteneriatul strâns dintre SUA și UE și a subliniat importanța colaborării în fața provocărilor globale actuale.

"Președintele Joseph R. Biden Jr. a vorbit astăzi cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a o felicita pentru realegerea sa. Liderii și-au reafirmat angajamentul față de o relație puternică între SUA și UE și față de abordarea împreună a celor mai mari provocări ale lumii. De asemenea, au discutat despre sprijinul pentru Ucraina și eforturile de a trage Rusia la răspundere pentru agresiunea sa", se arată în comunicat dat de Casa Albă.

În urma apelului, Ursula von der Leyen a postat pe platforma X, mulțumindu-i lui Biden pentru felicitările călduroase. Ea a subliniat că Uniunea Europeană și Statele Unite sunt „parteneri, prieteni și aliați” care se confruntă împreună cu provocări majore în diverse regiuni ale lumii, inclusiv Europa, Orientul Mijlociu și Indo-Pacific.

Dear @potus Biden thank you for your warm congratulations on my reelection during our call today.



The EU and US are partners, friends and allies. We face common challenges together - in Europe, the Middle East and the Indo-Pacific.