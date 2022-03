Beneficiile sucului de portocale asupra sănătății tale

Sucul de portocale este savurat în întreaga lume. Este în mod natural bogat în nutrienți vitali, cum ar fi vitamina C și potasiu. În plus, soiurile comerciale sunt adesea îmbogățite cu calciu și vitamina D.

Sucul de portocale este savurat în întreaga lume. Este în mod natural bogat în nutrienți vitali, cum ar fi vitamina C și potasiu. În plus, soiurile comerciale sunt adesea îmbogățite cu calciu și vitamina D. Cu toate acestea, există controverse cu privire la faptul dacă contribuie sau nu la o dietă sănătoasă, conform Healthline.com.



Bogat în nutrienți importanți



Sucul de portocale este bogat în mulți nutrienți, inclusiv vitamina C, acid folic și potasiu.



O porție de 240 ml de suc de portocale oferă aproximativ:



Calorii: 110

Proteine: 2 grame

Carbohidrați: 26 grame

Vitamina C: 67% din aportul zilnic de referință (RDI)

Folat: 15% din RDI

Potasiu: 10% din RDI

Magneziu: 6% din RDI

Sucul de portocale este o sursă concentrată de vitamina C, o vitamină solubilă în apă care se dublează ca un puternic antioxidant și joacă un rol central în funcția imunitară.



În plus, vitamina C ajută la promovarea formării oaselor, vindecarea rănilor și sănătatea gingiilor.



Bogată în Antioxidanți



Antioxidanții din sucul de portocale promovează sănătatea prin prevenirea daunelor oxidative - un dezechilibru între antioxidanți și moleculele instabile cunoscute sub numele de radicali liberi.



Cercetările arată că antioxidanții sunt cruciali pentru menținerea sănătății generale. Ele pot chiar ajuta la protejarea împotriva afecțiunilor cronice, cum ar fi bolile de inimă, cancerul și diabetul.



Sucul de portocale este o sursă bună de antioxidanți precum flavonoidele, carotenoidele și acidul ascorbic.

Poate ajuta la prevenirea pietrelor la rinichi



Pietrele la rinichi sunt mici depozite minerale care se acumulează în rinichii tăi, provocând adesea simptome precum durere severă, greață sau sânge în urină.







Poate îmbunătăți sănătatea inimii



Boala de inimă este o problemă gravă, generând peste 17 milioane de decese în întreaga lume în fiecare an.



Unele studii arată că consumul de suc de portocale poate reduce mai mulți factori de risc pentru boli de inimă - cum ar fi hipertensiunea arterială și colesterolul crescut - și vă poate ajuta să vă mențineți inima sănătoasă și puternică.







