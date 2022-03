Beneficiile impresionante ale sucului de morcovi

Sucul de morcovi oferă potasiu și vitamina C, dar este și foarte bogat în provitamina A. Se crede că consumul de suc de morcovi întărește imunitatea și îmbunătățește sănătatea ochilor și a pielii, printre alte beneficii, conform healthline.com.



Sucul de morcovi are un conținut scăzut de calorii și carbohidrați, în timp ce conține numeroși nutrienți. O cană (240 ml) conține:



Calorii: 96

Proteine: 2 grame

Grăsime: mai puțin de 1 gram

Carbohidrați: 22 de grame

Zaharuri: 9 grame

Fibre: 2 grame

Vitamina A (sub formă de provitamina A): 255% din valoarea zilnică (DV)

Vitamina C: 23% din DV

Vitamina K: 31% din DV

Potasiu: 15% din DV

Poate îmbunătăți sănătatea ochilor



Sucul de morcovi conține cantități mari de nutrienți de care beneficiază ochii tăi.



Mai exact, 1 cană (250 ml) de suc de morcovi conține peste 250% din DV pentru vitamina A, mai ales sub formă de carotenoide de provitamina A, cum ar fi beta carotenul.



Vitamina A este vitală pentru sănătatea ochilor. Mai multe studii asociază consumul de fructe și legume care conțin provitamina A cu un risc scăzut de orbire și boli oculare legate de vârstă.





Poate stimula imunitatea



Atât vitaminele A, cât și C găsite în sucul de morcovi acționează ca antioxidanți și protejează celulele imunitare de daunele radicalilor liberi.



În plus, acest suc este o sursă bogată de vitamina B6, oferind peste 30% din DV într-o cană (240 ml). Nu numai că vitamina B6 este necesară pentru un răspuns imunitar optim, dar deficiența acesteia este, de asemenea, legată de imunitatea slăbită.





Poate oferi efecte anticancerigene



Studiile pe eprubetă sugerează că anumiți compuși din sucul de morcovi pot proteja împotriva cancerului.



Mai exact, poliacetilene, beta-caroten și luteina din extractul de suc de morcov pot fi eficiente împotriva celulelor leucemice umane.



Poate îmbunătăți controlul zahărului din sânge



Consumul de cantități mici de suc de morcovi poate ajuta la scăderea nivelului de zahăr din sânge.





Poate îmbunătăți sănătatea pielii



Nutrienții din sucul de morcovi pot fi deosebit de benefice pentru sănătatea pielii.



O cană (250 ml) de suc de morcovi asigură peste 20% din DV pentru vitamina C, un nutrient solubil în apă necesar pentru producerea de colagen.

Poate stimula sănătatea inimii



Sucul de morcovi poate ajuta la reducerea factorilor de risc pentru boli de inima.



În primul rând, sucul de morcovi este o sursă bună de potasiu, un mineral care joacă un rol important în reglarea corectă a tensiunii arteriale.

