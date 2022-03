Beneficiile consumului de broccoli asupra sănătății tale

Broccoli este o legumă verde care seamănă vag cu un copac în miniatură. Aparține speciei de plante cunoscute sub numele de Brassica oleracea. Această legumă este o putere nutrițională plină de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți.

Broccoli este o legumă verde care seamănă vag cu un copac în miniatură. Aparține speciei de plante cunoscute sub numele de Brassica oleracea. Această legumă este o putere nutrițională plină de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți, conform healthline.com.

Conținut ridicat de vitamine, minerale și compuși bioactivi



Unul dintre cele mai mari avantaje ale broccoli este conținutul de nutrienți. Este încărcat cu o gamă largă de vitamine, minerale, fibre și alți compuși bioactivi.



91 de grame de broccoli crud:



Carbohidrați: 6 grame

Proteine: 2,6 grame

Grăsimi: 0,3 grame

Fibre: 2,4 grame

Vitamina C: 135% din RDI

Vitamina A: 11% din RDI

Vitamina K: 116% din RDI

Vitamina B9 (folat): 14% din RDI

Potasiu: 8% din RDI

Fosfor: 6% din RDI

Seleniu: 3% din CDI



Broccoli poate fi consumat gătit sau crud - ambele sunt sănătoase, dar oferă profiluri nutritive diferite.



Diferite metode de gătit, cum ar fi fierberea, cuptorul cu microunde, prăjirea și aburul, modifică compoziția nutritivă a legumelor, reducând în special vitamina C, precum și proteinele solubile și zahărul. Gătitul la abur pare să aibă cele mai puține efecte negative.



Atât crud, cât și gătit, broccoli este o sursă excelentă de vitamina C.

Conține antioxidanți puternici



Conținutul de antioxidanți al broccoli poate fi unul dintre principalele sale avantaje pentru sănătatea umană.



Antioxidanții sunt molecule care inhibă sau neutralizează deteriorarea celulară cauzată de radicalii liberi. Acest lucru poate duce la reducerea inflamației și la un efect general de protecție a sănătății.





Broccoli conține, de asemenea, cantități măsurabile de antioxidanți luteină și zeaxantină, care pot preveni stresul oxidativ și deteriorarea celulară a ochilor.

Compușii bioactivi care pot contribui la reducerea inflamației



Broccoli conține diverși compuși bioactivi despre care s-a demonstrat că reduc inflamația în țesuturile corpului.



Poate proteja împotriva anumitor tipuri de cancer



Legumele crucifere, cum ar fi broccoli, conțin diverși compuși bioactivi care pot reduce daunele celulare cauzate de anumite boli cronice (12 Sursă de încredere).



Mai multe studii mici au arătat că consumul de legume crucifere poate proteja împotriva anumitor tipuri de cancer.

Antioxidanții și fibrele pot ajuta la controlul zahărului din sânge



Consumul de broccoli poate sprijini un control mai bun al zahărului din sânge la persoanele cu diabet. Deși mecanismul exact este necunoscut, acesta poate fi legat de conținutul de antioxidanți.

Poate sprijini sănătatea inimii



Mai multe studii indică faptul că broccoli poate sprijini sănătatea inimii într-o varietate de moduri.



Nivelurile crescute de colesterol LDL „rău” și trigliceride sunt cunoscute ca factori de risc majori pentru bolile de inimă.

Broccoli poate juca un rol în îmbunătățirea acestor factori.







Conținutul de vitamina C susține un sistem imunitar sănătos



Sistemul imunitar uman este complex și necesită o multitudine de nutrienți pentru a funcționa corect.



Vitamina C este, fără îndoială, cel mai esențial nutrient pentru funcția imunitară – iar broccoli este încărcat cu ea.



Cercetările indică faptul că vitamina C joacă un rol atât în ​​prevenirea, cât și în tratamentul diferitelor boli. Un aport zilnic de 100-200 mg de vitamina C pare să fie suficient pentru a preveni anumite infecții.

