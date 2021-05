Becali, despre Edi Iordănescu: 'Poate fi oricând antrenor la FCSB!'. Răspunsul tehnicianului

'Despre Edi Iordănescu nu poţi să spui nimic, e antrenor. El poate fi oricând antrenor la FCSB. Care-i problema? Nu am avut neînţelegeri cu el. A demonstrat în campionat că e antrenor. Ce dovadă mai bună decât faptul că a câştigat titlul. Ce mai poţi să spui? Noi acum avem antrenor, dar pe viitor, clar poate să fie unul dintre cei care să antreneze FCSB fără probleme', a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Deşi a câştigat titlul cu CFR Cluj, Edi Iordănescu a spus într-un interviu acordat pentru sursa citată că orice se poate întâmpla atunci când a fost întrebat când va câştiga un titlu şi alături de FCSB:

'Nu am un răspuns la întrebarea asta. Am stilul meu, felul meu de a fi și nu știi niciodată în viață ce se poate întâmpla. Tot timpul voi rămâne ancorat în valorile și-n principiile mele. Mă bucur că am luat un titlu cu CFR și n-o să mă dezic niciodată – și subliniază acest niciodată – de culorile roș-albastre! Am copilărit în acea curte și știu ce înseamnă pentru familia mea, dar și pentru mine aceste culori. Sunt antrenor profesionist, respect pe toată lumea și îmi place să câștig', a mai spus Edi Iordănescu.

Negocieri la Palat în vara anului 2019

În vara anului 2019, Edi Iordănescu a fost foarte aproape de a fi numit antrenor la FCSB. Antrenorul a fost la Palat la negocieri cu Gheorghe Becali, însă antrenorul a refuzat ulterior să preia echipa, el fiind legat prin contract şi cu Gaz Metan Mediaş, având stipulată şi o clauză de reziliere.

Edi Iordănescu şi Gigi Becali au rămas în relaţii bune. Însă de când antrenorul a preluat CFR Cluj şi a intrat în lupta pentru titlu împotriva FCSB-ului cei doi nu au mai vorbit, Edi explicând situaţia:

'Înainte vorbeam destul de des, dar după ce am semnat cu CFR, niciodată! Și poate să vă confirme el! Tot ceea ce mi-a transmis a făcut-o prin mesaje publice, prin presă, nu personal!', a mai declarat Edi Iordănescu.

