Becali a făcut anunțul înainte de meciul cu United. Cât ar încasa dacă va trece de englezi

În ciuda dezavantajului evident față de puterea financiară și valoarea lotului advers, Becali își menține optimismul, crezând că o combinație de credință, șansă și determinare ar putea înclina balanța în favoarea echipei sale.

Potrivit acestuia, un milion de euro ar veni din vânzarea biletelor, în condițiile în care arena este plină, fiind anunțați și 3.000 de fani englezi. Restul de bani – circa 3,5 milioane – s-ar obține prin rezultatul pozitiv împotriva celor de la Manchester United și prin eventuala clasare în primele opt echipe din competiție, care semnifică o calificare în optimile de finală.

„Este o zi istorică pentru fotbalul românesc. Să joci Manchester, ei au adus deja 3.000 de suporteri. Am luat un milion din bilete, e plin stadionul. Nu ne putem compara cu ei valoric, suntem mult sub ei. Numai Dumnezeu poate să facă. Eu de asta am zis că putem să îi batem. Eu spun ce cred. Nu ai cum s-o bați pe Manchester decât dacă vrea Dumnezeu. Eu am cerut Manchester la București la tragerea de la sorți. Și pe PAOK. A ieșit la tragere. Doar mâna lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu îi poate bate”, a spus Becali la Digi Sport.

Patronul FCSB a subliniat că, dincolo de latura sportivă, banii sunt un factor esențial în ecuație. El susține că s-a făcut un calcul amănunțit care îi indică un beneficiu financiar consistent, în eventualitatea unui succes răsunător:

„E vorba de bani aici, dacă eu bat Manchester astăzi, iau cam 4 milioane și jumătate, am făcut calculul. Vă mai spun ceva ce vreau. Când știu că Domnul face, el face lucruri boierești. Ce mai vreau eu? Sunt lacom. Doamne, vreau locul trei, nu locul opt. Dacă batem Manchester, venim pe trei, că le încurcă Dumnezeu pe celelalte. Bate Roma pe Frankfurt, ce, nu poate s-o bată? Și venim pe locul trei. Să vadă toată Europa că din credință a fost. Cu trei fundași se va juca. Am văzut declarația antrenorului. Am spus-o eu lui Naum.”

Conform declarațiilor sale, Becali își dorește nu doar o victorie împotriva formației engleze, ci și ascensiunea până pe locul al treilea al grupei, pentru a demonstra, spune el, „că din credință” se pot întâmpla minuni și pe terenul de fotbal. În plus, patronul FCSB consideră că tactica potrivită presupune folosirea a trei fundași, idee întărită de câteva indicații primite, afirmă el, din interiorul staff-ului tehnic.

