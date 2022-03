Bayern Munchen, record după calificarea în sferturile Ligii Campionilor în fața RB Salzburg - Video

Bayern Munchen s-a calificat în sferturile de finală ale UEFA Champions League pentru a 20-a oară în istorie. Conform statisticilor, niciun alt club nu a fost prezent în sferturile acestei competiții de atât de multe ori, precedentul record fiind înregistrat de FC Barcelona.

20 – Bayern München have qualified for the #UCL quarter-final for a 20th time; no other club has reached the final eight as often (Barcelona 18). Regulars. #FCBSAL pic.twitter.com/ZSY4ZrXvaN