Bani pentru IMM-uri prin InvestEU. Dumitru Nancu (FNGCIMM) a spus cine poate primi finanțare / video

Dumitru Nancu, directorul FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii), a fost invitat la interviurile DC News, unde a vorbit despre Programul InvestEU, unde Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este partener de implementare.

„Ce ne puteți spune despre faptul că FNCGIMM este partener de implementare în cadrul Programului InvestEU?“, a întrebat jurnalista Dana Mihai.

„Aici, practic, am venit cu 4 produse noi. La sfârșitul lunii o să înceapă call-ul pe noua schemă pe InvestEU, unde am bugetat undeva la 680-700 de milioane de euro garanții pe 4 tipuri de produse. Am încercat să fim complementari, dar și să prelungim aceste scheme de ajutor de stat pentru mediul de afaceri.

În primul rând, venim cu garanții Scale-Up, care înseamnă firme care sunt în dezvoltare. În România s-au ajutat foarte mult start-up-urile, dar experiența ne arată că foarte puține rezistă în acest mediu concurențial.

Scale-Up-ul au un grade de multiplicare în economie mult mai mare. Dacă ajuți un business care este în dezvoltare să se dezvolte mai mult, practic rata de insucces este mult mai mică. Ajuți pe cineva să devină din bun și mai bun, ceea ce înseamnă locuri de muncă create, taxe și impozite etc.

Ne-am canalizat pe acest Scale-Up, care înseamnă firme cu minim 10 salariați, acele întreprinderi mici și mijlocii. Vom sprijini întreprinderile în creștere, care au cel puțin 3 ani fiscali și trebuie să își crească atât numărul de afaceri, cât și cifra de afaceri cu 10% în următorii 3 ani de finanțare.

Am gândit o garanție de maxim un milion de euro pe o durată de 7 ani. Avem posibilitatea de prelungire la investiție la încă 3 ani, să ducem investiția la 10 ani, iar pentru capital de lucru gândim 5 cu 5 ani“, a precizat, la DC News, Dumitru Nancu, directorul FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii).

Cine va mai putea primi finanțare prin InvestEU?

„Pentru profesiile liberale, am propus Garanția Plafonată de Portofoliu Health & Medical, adică sănătate, cabinete medicale, case de avocatură și tot ce înseamnă profesii liberale. Toate aceste profesii vor fi ajutate cu o sumă garantată de 200.000 de euro. Rata de acoperire a garanției va fi până la 80%. Fondul Național de Garantare vine cu 5%, iar Comisia Europeană vine cu 75%. Minim 20% trebuie să fie acoperit de beneficiar.

Al treilea tip de garanție este pentru persoanele fizice. ne-am gândit la cei care au o casă, orice spațiu de locuit. Acordăm o garanție de 50% pentru locuința individuală pentru persoanele care doresc să-și introducă o sursă de energie, să-și modernizeze acea locuință, inclusiv locuințele care au bulină roșie.

Ultimul produs propus Comisiei Europene este Garanția Plafonată de Portofoliu pentru Agricultură. Aici suntem puțin forțați de ajutorul de stat, pentru că pentru agricultura primară, maxim de 200.000 de euro poate fi ajutorul de stat. Principiile vor fi aceleași“, a mai zis Dumitru Nancu.

