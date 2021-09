Avocatul Cuculis, mărturie dureroasă după ce bebelușul său a luat o bacterie în spital: De data asta sunt eu cazul

Avocatul Adrian Cuculis trece prin momente grele. Acesta a devenit tată de gemeni, dar unul dintre bebeluși ar fi luat o bacterie din spital. De cinci luni micuțul se luptă să trăiască, iar cei doi părinți speră că băiețelul lor se va face bine. Adrian Cuculis a depus plângere penală împotriva spitalului.

"Cred că noi nu suntem conștienți de fapt de ceea ce se întâmplă în spitalele astea și cum arată de fapt viața părinților care ajung să își interneze copiii. Nu poți să spui ce simți, e greu să vorbesc acum pentru că de obicei comentez eu al te cazuri, de data asta sunt eu cazul și vreau să tragă cel puțin un învățământ din treaba asta. cei care ne conduc trebuie să investească în zona spitalelor pentru că vorbim de 30 de ani și nu se mai în tâmplă nimic. Ceea ce pot să vî spun este că drama da, continuă. În fiecare zi luptă copilul meu. Mă bucur că și ea a avut puterea să spună ce s-a întâmplat. Unul plânge și unul râde pentru că fata este foarte bine, doar că băiatul ar fi fost bine dacă nu l-ar fi îngenuncheat sistemul pentru că nu a fost vina lui, nu a fost vina ei. A fost exclusiv vina sistemul și acolo în spital s-a întâmplat toată nenorocirea asta.", a declarat Adrian Cuculis la România TV.

Soția avocatului: Mi-au clănțănit dinții în gură de frică

Soția avocatului, Ramona Păuleanu, a scris pe Facebook despre calvarul prin care trece în ultimele luni.

"Am tot amânat momentul asta sperând că altfel va arată "întoarcerea" mea la voi. Dar iată că timpul a trecut și trece, iar ceea ce era dat că sigur, nu e decât o dureroasă așteptare și incertitudine. Am născut doi pui, o față și un băiat, mult mai devreme decât trebuia. Alexandra și Luca. Probabil că așa a fost să fie. Universul s-a grăbit. Trebuie să fi fost universul pentru că, altfel, nici eu și nici ei nu erau pregătiți. Era într-o joi, seară, după o zi ciudată, când am fost dusă de urgență în sala de operații. În sala aia, pe masă aia, a fost pentru prima dată în viață când mi-au clănțănit dinții în gură de frică. Erau prea fragili. Amândoi, dar mai ales Luca. Iar peste toată fragilitatea asta, o bacterie luată din spital, l-a destabilizat complet, luptând și în momentul de față să se facă bine. Sistemul asta l-a salvat și l-a prăpădit. Dar are o forța și o tenacitate pe care nu le credeam capabile la o mâna de om. Înțeleg că așa sunt ăștia mici, mult mai puternici decât noi, dovadă că a fentat de 3 ori moartea. Dar iată că au trecut 5 luni și nu știu câte vor mai trece până îl voi vedea acasă, lângă mine, lângă sora lui. Sper doar că de primul lor Crăciun să ii am acasă pe amândoi, lângă mine.

Nu va pot explică ce este în sufletul meu. Știu doar că, oricât de dur ar sună, nimic nu m-a apropiat și m-a îndepărtat de Dumnezeu că perioada asta.Că aș da orice să-i pot lua suferința. Că ochii lui mi s-au întipărit în suflet. Că m-aș aruncă deasupra lui, că m-aș transformă într-un scut uman că să-l ascund și protejez de toate. Că am blamat soarta, sistemul, că m-am autoblamat, că n-am putut să încetez să mă întreb de ce eu. Mare dreptate are cel care a spus că orice, numai mama să nu fii.Și numai copil să nu fii, aș adaugă, când în loc să îl bucurăm, să îl facem să zâmbească, să îl ținem în brațe și să-l iubim, el este într-un spital, și nu cunoaște altceva. Am revenit să va spun că în toată durerea mea, în tot răstimpul asta, m-am gândit la toate mamele și toți părinții care își au puii bolnavi. Să ne întărească Dumnezeu.", a scris soția avocatului, Ramona Păuleanu, pe pagina sa de Facebook.