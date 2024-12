Avertisment pentru naționala României înainte de meciurile din preliminariile CM 2026: Echipa aflată într-o revenire de formă!

Vezi și - Programul echipei naționale de fotbal din preliminariile pentru CM 2026. Când are loc primul meci și cu cine

Acesta a spus faptul că selecţionata ţării sale, Cipru, joacă din ce în ce mai bine în ultima perioadă.

”România trebuie să fie atentă la Cipru”

”România trebuie să fie atentă la Cipru, trebuie să aibă grijă pentru că Cipru este într-o revenire de formă. Cel mai important este că Cipru va reveni să joace în România. Este prima mea ţară, chiar dacă România este acum a doua mea casă, pentru că activez aici. Sunt bucuros să văd astfel de meciuri. Cred că România are o şansă mare de calificare la Cupa Mondială, pentru că are în primul rând jucători de calitate şi şansa este foarte mare”, a declarat Charalambous.

Antrenorul cipriot a mulţumit tuturor colaboratorilor şi jucătorilor FCSB pentru titlul de cel mai bun tehnician primit luni seara.

”Mulţumesc lui Dumnezeu că totul a decurs bine şi sunt fericit pentru asta”

”Vreau să mulţumesc AFAN pentru acest premiu, dar şi echipei mele, pentru că eu nu exist fără ea şi ăsta este motivul pentru care eu sunt aici în această seară. Este vorba în primul rând despre club şi toţi cei care muncesc pentru acest club, începând cu patronul, stafful meu, jucători care îşi fac treaba pe teren.

Sunt aici pentru ei şi acest premiu este al tuturor acestor oameni. Când am venit în această ţară nu ştiam ce se va întâmpla, mulţumesc lui Dumnezeu că totul a decurs bine şi sunt fericit pentru asta. Cred că cel mai frumos moment trăit aici a fost cel în care am sărbătorit împreună cu băieţii în vestiar câştigarea campionatului. Am simţit într-adevăr că sunt foarte mândru de ei, pentru că ştiam foarte bine ce am trăit zi de zi în acel vestiar”, a adăugat antrenorul echipei FCSB.

Austria, Bosnia-Herţegovina, Cipru şi San Marino, adversarele naționalei României în preliminariile pentru CM 2026

Naţionala României a fost repartizată în Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herţegovina, Cipru şi San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, potrivit tragerii la sorţi efectuate, vineri, la Zurich.

