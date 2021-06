Moțiunea de cenzură. Avantajul lui Cîțu în lupta cu Orban pentru șefia PNL

La acest moment, există emoții privind trecerea moțiunii de cenzură. Lipsesc aproximativ 15 voturi pentru căderea Guvernului Cîțu.

Faptul că parlamentarii PNL stau în banci în momentul votului îl avantajează pe Florin Cîțu, a spus jurnalistul Val Vâlcu. Opoziția nu are de unde să strângă suficiente voturi pentru a trece moțiunea decât dacă unii parlamentari trădează pe față, moment în care pierd în partid. Astfel, Florin Cîțu va fi revalidat pentru că supraviețuiește moțiunii și, până la congresul PNL, nu mai este timp de încă o altă moțiune de cenzură.

Dacă nu ar fi stat în bănci, parlamentarii din tabăra lui Ludovic Orban ar fi putut băga bilele invers astfel încât să-l dea jos pe Florin Cîțu și să iasă Ludovic Orban la negocieri. Dar Ludovic Orban a propus chiar el să se stea în bănci la vot, iar opoziția este clar că nu are de unde scoate voturile care lipsesc.

Ca urmare, jocurile s-au cam încheiat. Ludovic Orban probabil speră să se întâmple ceva peste vară și, ca în ultima clipă , să-l înfrângă pe Florin Cîțu, dar premierul actual are un avantaj: sunt șanse mari să supraviețuiască moțiunii de cenzură.

Orban are încredere în parlamentarii PNL

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat marţi că, atât la nivelul partidului, precum şi al coaliţiei de guvernare, s-a decis ca parlamentarii majorităţii să fie prezenţi la dezbaterea şi votul pe moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, dar să nu voteze.



"La nivelul coaliţiei şi în partid am luat decizia, la moţiunea de cenzură, să fim prezenţi şi să nu votăm, astfel încât să arătăm lipsa de majoritate şi gratuitatea acestui demers politicianist al PSD", a declarat Orban într-o conferinţă de presă susţinută la finalul Biroului Executiv al PNL.



Întrebat dacă are garanţia că toţi parlamentarii PNL nu vor vota moţiunea de cenzură, liderul liberalilor a răspuns: "Sută la sută, eu am încredere în parlamentarii Partidului Naţional Liberal".



"Oricum, am luat decizia de fi prezenţi şi de a nu vota moţiunea, decizie care e luată la nivelul coaliţiei, şi am totala convingere că niciun parlamentar din cadrul coaliţiei majoritare, indiferent că e parlamentar al PNL, al USR PLUS, al UDMR sau din Grupul minorităţilor, nu va vota moţiunea ", a completat Orban.