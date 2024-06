Austria a produs surpriza în Grupa D după meciul contra Olandei - Foto

Austria s-a impus prin autogolul lui Donyell Malen (6), dar și prin reuşitele lui Romano Schmid (59) şi Marcel Sabitzer (80). Pentru Olanda au înscris Cody Gakpo (47) și Memphis Depay (78).

În urma acestei înfrângeru, Portocala mecanică s-a clasat pe locul al treilea în Grupa D. Practic, meciul a început cu un gol avantaj pentru Austria, după ce Malen și-a înscris în propria poartă, în minutul 6.





Echipa olandeză, antrenată de Ronald Koeman, şi-a creat câteva ocazii de gol, dar fără a modifica tabela. Astfel, s-a intrat la pauză cu scorul de 1-0.



Portocala mecanică a restabilit egalitatea, la începutul reprizei a 2-a, prin Gakpo, în minutul 47. Apoi, austriecii au marcat din nou prin Schmid, în minutul 59, cu capul. Vedeta Depay a marcat în minutul 78, dar Austria a dat lovitura de grație, prin Sabitzer, scor final 3-2.

Cum arată clasamentul Grupei D, EURO 2024

AUSTRIA TOP GROUP D AHEAD OF FRANCE AND THE NETHERLANDS ????#Euro2024 pic.twitter.com/emy7NSs3Kc