Au plătit peste 200.000 de euro pe locuințe într-un cartier ce avea să fie de lux, dar trăiesc ca într-un sat uitat de lume

Este vorba despre un cartier al Brăilei unde, de 15 ani, locuitorii așteaptă... utilități. Se întâmplă în România lui 2022. Este marginea orașului, dar condițiile sunt departe de zona urbană și chiar departe de orice zonă rurală civilizată. Locuitorii din Minerva, Brăila, așteaptă de ani buni utilități. Nu au apă și canalizare și nici măcar curent electric, conform Observator. Conform sursei citate, cartierul ar fi în stadiu de șantier de un deceniu. Nu există asfalt pe 3-4 străzi, nici iluminat public.

O mașină de pompieri nu are nicio șansă pe respectivele străduțe, unde nici nu există hidranți. Și totuși, aici casele valorează peste 200.000 de euro.

Iar scenariul se repetă peste tot în țară. Mai mulți români au fost păcăliți de un dezvoltator imobiliar care, în baza unui PUG vechi, a construit case în stil american, lângă Cluj-Napoca.

Două tinere familii au fost păcălite cu imobile chic, în stil american, ridicate la doi pași de Cluj. Dar nimic n-a fost american acolo, ci tipic... românesc. Casele nu ar fi putut fi construite dacă se lua în calcul Planul Urbanistic Zonal care prevedea, în 2015, că dealul este instabil și că nicio construcție nu putea fi ridicată acolo. Și totuși, a fost anulat și luat în calcul un PUG vechi care nu avea acea expertiză.

Una dintre familiile mutate lângă Cluj-Napoca, în Dezmir, este reprezentată de soții Gorgan. Au lăsat în urmă Aradul în 2019 și au dat 116.000 de euro pe o casă la cheie, într-un cartier nou. ”La sfârşitul anului 2019 ne-am mutat aici, am venit de departe, am venit să oferim un viitor copilului nostru. Ce pot să vă spun? Când am venit aici, totul era extraordinar. Aveam o privelişte splendidă, terenul era drept, casa era frumoasă, era ceea ce ne dorim.” spune proprietarul.

Crăpătura trece pe sub casă până la vecini

