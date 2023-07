Atac într-o grădiniță din China. Șase persoane, printre care trei copii, au murit înjunghiate și una a fost rănită / video

Atacul a avut loc luni, la ora locală 07:40, într-o grădiniță din provincia Guangdong, din sud-estul Chinei.

Poliţia a precizat că a arestat un bărbat în vârstă de 25 de ani în orașul Lianjiang. Autoritățile au numit acest caz drept un „atac intenționat”, potrivit BBC.

Trei copii, un profesor și doi părinți au murit în urma atacului, iar o persoană a fost rănită.

Proprietarul unui magazin din apropierea grădiniței a declarat pentru BBC că zona înconjurătoare a fost închisă.

(China) - Six Children Killed In What Local Media Called "Beheading" Rampage In A Kindergarten Near Guangdong's Lianjiang City In China



Authorities in Lianjiang said they have arrested a 25-year-old man with the surname Wu.#shuttletvnews pic.twitter.com/6kjd8gZzyd