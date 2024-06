Argumentele candidatului care vrea îl detroneze pe Bolojan de la CJ Bihor. Ciprian Blejan: Vom fi ochii și urechile bihorenilor

„Îl contracandidați pe domnul Bolojan (n.r. Ilie Bolojan, președinte al Consiliului Județean Bihor). Aveți curaj, să spun așa, să vă bateți cu o legendă?”, l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu pe Ciprian Blejan.

„Sigur că am curaj, cum să nu am curaj? Noi ne dorim foarte mult să intrăm în consiliul județean și să fim paznicii democrației bihorenilor. Vrem să luptăm pentru drepturile cetățenilor și pentru o administrație transparentă și responsabilă. După sondaje, după cum ați spus și dumneavoastră, domnul Bolojan are un scor foarte mare, un pic în scădere, dar noi vom fi acolo și vom fi ochii și urechile bihorenilor în consiliul județean”, a declarat Blejan.

Argumente pentru înlocuirea lui Bolojan

„Ce puteți face diferit? Cu ce argumente veniți pentru înlocuirea lui Bolojan?”, a mai întrebat Vâlcu.

„Acum, de înlocuire este destul de greu pentru că domnul Bolojan, cum ați spus și dumneavoastră, este o legendă sau este deja câștigător după cum se vede, dar noi vom veni cu o echipă unită, puternică și tânără care cu siguranță vom avea proiecte pe care le vom susține în consiliul județean. În cele 24 de zile de campanie, în care am fost în aproape în 60 de comune, am discutat cu viitori primari AUR sau cu viitori vice-primari, chiar și consilieri, care au foarte multe proiecte bune pentru comunitatea lor pe care noi, din consiliul județean, le vom susține și le vom implementa”, a explicat Blejan.

Partidul ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR – Organizația Bihor, Cod Mandatar Financiar: 21240330

