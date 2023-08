Arafat descrie cum a simțit exploziile de la stația GPL: De parcă cineva a venit cu un fier de călcat și mi l-a pus pe spate

„Am văzut ce a însemnat mingea asta de foc. Eram la o distanță mai mare și am simțit-o. Am simțit căldură pe spatele meu, de parcă cineva a venit cu un fier de călcat și mi l-a pus pe spate”, a declarat Raed Arafat, la Antena 3-CNN.

În dimineața zilei de luni, șeful DSU a fost întrebat de jurnaliști despre cât de sigure sunt echipamentele folosite de pompierii care au intervenit la exploziile de la Crevedia, în contextul în care pe Internet circulă imagini care arată că unele dintre căștile salvatorilor au fost topite.

„Eu nu am văzut astfel de poze și dacă le vom vedea, le vom analiza. Pe Internet circulă multe. Asta spre exemplu este o cască pe care eu nu am văzut să fie folosită de pompierii noștri în ultima perioadă. Dumneavoastră îmi arătați o cască argintie, pompierii noștri au căști roșii în mare parte. Dacă cineva a avut cască personală, înseamnă că avem o problemă.

Deci această cască argintie nu știu să facă parte din dotare. Nu este o cască care să fie folosită la noi în dotare. V-ați pus problema că poate luați de pe Internet și niște chestii care nu sunt reale și care sunt false? Eu asta trebuie să verific, dacă a fost a lor. Se va verifica la nivelul Inspectoratului. Dacă au fost căști care au fost afectate și nu au protejat oamenii... Dacă au fost un pic afectate la exterior ele au protejat oamenii, și-au făcut treaba".

De ce sunt atât de mulţi pompieri răniţi în intervenţia de la staţia GPL?

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a explicat de ce sunt atât de mulți pompieri răniți în urma exploziilor de la Crevedia.

"Au fost deja transportați în străinătate majoritatea. Se întâmplă și în acest moment transportul pentru un număr total de 12 răniți. Sunt 3 la care nivelul arsurilor nu permite deplasarea. Din păcate au rămas doar 2 pentru că unul dintre ei a decedat, o femeie a decedat, mai sunt două persoane, un cetățean nepalez și un cetățean român cu o stare extrem de îngrijorătoare, peste 90% din suprafața corpului acoperită de arsuri, persoane care aveau între 35 și 80% suprafață arsă și civilii din prima fază a deflagrației, astăzi am fost și la Spitalul de Urgență Floreasca și la Spitalul Bagdasar, am vorbit direct cu cei care erau mai puțin afectați, am văzut cel puțin 16 pompieri care au arsuri la mâini. Unii dintre ei și la față, și la cap, dar nu foarte grave.

Erau situați la o distanță de 50-70 de metri de locul în care a avut loc deflagrația și majoritatea erau implicați în manevrarea roboților pe care încercau să-i utilizeze pentru stingerea acestui incendiu. Unii dintre ei, din cauza șocului, au căzut de pe mașinile de intervenție și am avut și traumatisme care au necesitat intervenții la ortopedie", a declarat Alexandru Rafila, luni dimineață.

