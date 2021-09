Aproape de o nouă tragedie în fotbalul românesc. Cosmin Matei, inert pe gazon: Nu puteam să respir

Dinamo Bucureşti s-a calificat în optimile de finală ale Cupei României la fotbal, după ce a învins formaţia de ligă secundă Ripensia Timişoara cu scorul de 1-0 (1-0), joi, în deplasare.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Cosmin Matei, în minutul 36, dar fotbalistul a fost şi protagonistului unui moment mai puţin plăcut. În minutul 82, fotbalistul „câinilor” a fost lovit în spate de un adversar şi şi-a pierdut respiraţia. Imediat a fost ajutat de un coleg, dar şi de medicii celor două echipe.

Ambulanţa s-a îndreptat în viteză către locul în care a căzut Cosmin Matei, care a primit ajutor specializat.

”Nu mai aveam aer. Nu am reuşit să respir, m-am speriat şi eu, au fost câteva secunde şi nu am putut să respir. M-a lovit în spate, nu ştiu dacă intenţionat sau nu. E doar începutul cu acest gol.

Mă bucur că am reuşit să înscriu, încet, încet îmi intru în ritm, vin după o pauză şi se vede.. Avem nevoie de continuitate, de rezultate pozitive pentru căpăta încredere. Încrederea o obţii cu rezultate pozitive”, a declarat Cosmin Matei la finalul jocului, conform Prosport.

În optimi s-au mai calificat Sepsi Sfântu Gheorghe, FC Voluntari, Minaur Baia Mare, FC U Craiova 1948, Rapid Bucureşti. Dunărea Călăraşi, FC Argeş, FC Hermannstadt, Gaz Metan Mediaş, Chindia Târgovişte, Poli Timişoara, FC Buzău, FCSB şi ACSO Filiaşi.

"Aveam nevoie de o victorie"

"Ne-am dorit de la meci la meci să scoatem maximul, să câștigăm, asta e cel mai important, pentru asta muncim la antrenament. M-am bucurat foarte mult că m-am întors acasă, că am picat cu o echipă din Timișoara, pentru că a trecut foarte mult timp de când am jucat pe stadionul în care eu am crescut. Sm fost aici, am crescut aici, știu ce înseamnă când o echipă din Timișoara joacă contra uneia din capitală, cunosc rivalitatea de aici și dorința celor de aici să câștige împotriva lor, asta am și discutat înainte. Știu ce înseamnă să fii din Timișoara și să joci împotriva echipelor mari.

N-am venit deloc relaxați, dimpotrivă, am venit foarte concentrați, pentru că ne trebuia o victoria, trebuia să ne descărcăm și să căpătăm încredere în noi. Am venit aici cu moral și ambiție foarte mare. Meciurile nu sunt așa ușoare, a fost și un teren greu, dar nu avem scuze. Am avut ocazii și în timp trebuie să învățăm mai mult", a explicat Deian Sorescu după meci.