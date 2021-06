Aplicația Snapchat scoate funcțiunea care încuraja șoferii să conducă periculos

Conform BBC, populara aplicație Snapchat, utilizată de tinerii din întreaga lume, a scos funcțiunea care arăta viteaza de deplasare a utilizatorilor atunci când pozau sau filmau. Compania mamă a aplicației, Snap, a spus că filtrul care afișa viteza „abia era folosit”.

Însă, declarațiile companiei sunt departe de adevăr. Snapchat este dat în judecată de părinții ai doi tineri care ar fi fost încurajați de aplicație să conducă cu viteze periculoase, fapt ce ar fi dus și la trei morți din cauza „designului neglijent”. Snap a transmis că deja a „dezactivat filtrul la viteze mari”, oprindu-i funcționalitatea peste 50 km/h, adăugând și o avertizare. „Nimic nu este mai important decât siguranța comunității Snapchat”, a transmis un reprezentant al companiei. Dispariția funcțiunii va fi pusă în aplicare în următoarele săptămâni.

Snapchat's speed filter now has a small "don't snap and drive" warning. (I'm on a train.) pic.twitter.com/GXKk9k8KhJ

Trei bărbați, doi de 17 ani și unul de 20 de ani, au murit într-un accident de mașină după ce autoturismul în care se aflau a intrat într-un copac, în 2017. „La scurt timp înainte de ora 19:00, mașina a început să accelereze la viteze cu mult peste limita legală, iar o fotografie a înregistrat o viteză de 197 km/h”, se arată în documentele depuse de familiile lor la tribunal.

„Fie că Snap a încercat sau nu să încurajeze condusul cu viteză, Snap știa sau ar fi trebuit să știe că, de fapt, încuraja condusul cu mare viteză”, se mai arată în același document al procesului.

Snapchat is permanently removing its “speed filter” because of its connection to several tragic car crashes.https://t.co/kS66VSnUA2