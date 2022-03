Apa scade tensiunea. Beneficii asupra sănătății inimii

Apa și sărurile minerale din ea ajută la combaterea hipertensiunii. Statisticile realizate în Statele Unite susțin faptul că 1 din 3 adulți suferă de această afecțiune. Când o persoană are parte de o presiune sangvină mai mare, presiunea cu care sângele circulă prin artere este mai mare decât de obicei.

Sunt o mulțime de tratamente ce se laudă cu vindecarea acestei maladii, dar cea mai efectivă metodă dintre toate este schimbarea modului de a trăi. Mulți oameni dezvoltă această afecțiune întrucât au parte de o viață neadecvată. Consumul de apă alcalină poate fi exact ceea ce aveți nevoie pentru a preveni multe boli pentru că apa scade tensiunea.

Apa scade tensiunea. Un adevăr absolut

Este foarte important ca să menținem un nivel de hidratare optim la nivelul organismului pentru a avea parte de o sănătate ideală. Sunt foarte multe conexiuni în ceea ce privește starea de deshidratare și presiunea mare a sângelui. O primă parte pe care trebuie să o subliniem este dată de faptul că sângele deshidratat este mult mai vâscos, iar asta crește rezistența periferică, iar sângele produce o mai mare forță de frecare la curgerea sa prin vene.

Administrarea unei cantități optime de apă, ajută toate organele din corpul uman. De la rinichi, până la inimă și plămâni. Iar un sânge ce are o consistență optimă, scade riscul apariției de atacuri cerebrale. O inimă ce pompează sânge vâscos tinde să bată mai repede, iar acest lucru poate duce și la apariția de infarcturi sau dezvoltarea de cheaguri.

Apa și sănătatea inimii

Apa este un element absolut necesar pentru o funcționare optimă a sistemului cardiovascular. Pentru persoanele ce se simt aiurea din cauza faptului că este o băutură insipidă, există în comerț o gamă largă de produse ce se găsesc sub denumirea de apă cu menta, cu lămâie, de cocos sau apă de castraveți.

Poate că apa normală nu are un conținut ridicat de vitamine, dar mineralele pe care le prezintă, precum magneziul și calciul au un caracter reducător, ușor alcalin, cu alte cuvinte, din punct de vedere chimic apa scade tensiunea. O apă ce are o cantitate potrivită de minerale este mult mai ușor de absorbit decât o apă săracă în substanțe anorganice. Sub recomandarea doctorului, puteți chiar să consumați apă ce conține și vitamine.

Câtă apă ar trebui să bei pentru o viață sănătoasă?

Cu siguranță, v-ați întrebat câtă apă ar trebui să beți. Aceasta este o întrebare foarte bună căci toată lumea spune că depinde foarte mult de activitatea pe care o prestați, condițiile meteo de afară, dar și de nivelul dumneavoastră normal de hidratare. Foarte multe legume sau fructe au un conținut mare de apă, iar aceasta se adaugă la necesarul zilnic.

În diverse statistici, specialiștii din domeniu au ajuns la concluzia că o femeie ar trebui să consume aproximativ 2,7 L de apă pe zi, iar un bărbat are o cantitate mai mare, fiind chiar 3.7 L de apă pe zi. Apa scade tensiunea, iar beneficiile pe care aceasta le aduce sunt cu mult mai multe, motiv pentru care ar trebui reduse celelalte băuturi și să oferim corpului ceea ce are nevoie, scrie BZI.

