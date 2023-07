Concert Coldplay în România. Când va cânta celebra trupă britanică în ţara noastră

Una dintre cele mai cunoscute trupe rock din lume va susține un turneu în Europa anul viitor. Vestea bună pentru fanii români este că, din itinerarul turneului face parte şi ţara noastră, motiv pentru care cei mai mulţi aşteaptă cu inima la gură să fie anunţată data exactă şi locaţia concertului.

Cert este că în 2024 rockerii britanici vor ajunge în Grecia, România, Ungaria, Germania, Austria, Franța, Italia, Irlanda şi Finlanda.

Potrivit unui mesaj postat pe Instagram, după participarea la Humankind în Amsterdam, trupa va anunța și datele la care vor avea loc concertele din ţările amintite. Tot atunci vom afla și unde anume în România va avea loc concertul Coldplay.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de ColdplayXtra (@coldplayxtra)

Coldplay este una dintre cele mai cunoscute trupe din lume și una dintre cele mai de succes formații rock, cu peste 50 de milioane de albume vândute. Din componenţa trupei, care s-a păstrat intactă din 1996, fac parte Chris Martin (voce), Jon Buckland (chitară), Guy Berryman (bas) și Will Champion (tobe). Genul muzical adoptat este rock alternativ, pop rock și piano rock.

Până acum, Coldplay a lansat 9 albume pentru care au câștigat mai multe premii Grammy. Albumul de debut a fost Parachutes (2000), urmat de A Rush of Blood to the Head (2002) și X&Y (2005) acesta din urmă fiind desemnat de către NME Albumul anului 2005.

Cum a luat fiinţă trupa

Membrii formației s-au cunoscut la University College London (UCL) în septembrie 1996. Chris Martin și Jonny Buckland fiind primii membri ai trupei. Au petrecut un an "planificând" o trupă culminând cu apariția trupei numită "Pectoralz". Mai târziu, Guy Berryman, un coleg de clasă al celor doi, a intrat în trupă. Până în 1997, Coldplay dădeau giguri pentru promoteri în mici cluburi. Trupa se va renumi Starfish. Martin îl recrutează pe colegul său de școală Phil Harvey care studia la Oxford, pentru a fi managerul trupei, scrie Wikipedia.

În ianuarie 1998, trupa a fost completă când Will Champion li s-a alăturat pentru percuție. Champion crescuse cântând la pian, chitară, bass și fluier; a învățat repede să cânte la tobe, în ciuda faptului că nu făcuse asta niciodată. Într-un sfârșit, Tim Rice-Oxley, un prieten de-al trupei, le-a dat voie să folosească numele "Coldplay", pe care el îl folosise pentru trupa sa dar atunci fusese "prea deprimant". Lui Rice-Oxley i-a fost oferit și rolul de clăpar, dar acesta a refuzat deoarece era deja promis trupei Keane.

În 1998, trupa lansează 500 de copii ale EP-ului Safety. Cele mai multe discuri au fost date caselor de producții sau prietenilor; doar 50 de copii au rămas pentru vânzare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News