Anisia Gafton, la ”Te cunosc de undeva!”: Am slăbit un kilogram de la acel costum de burete

Cea de-a doua gală „Te cunosc de undeva!”, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus deja cuplului Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu primul travesti şi totodată unul deloc uşor – trupa Savoy. Pe lângă provocările cu care s-a confruntat Ionuţ, respectiv epilat, lentile de contact, pantofi cu toc cui înalt, Anisia a avut parte de mari emoţii din pricina... guşii.

„Două ore am chinuit echipa de machiaj, căci nu mă puteam opri din râs când mă uitam în oglindă!”, a povestit Anisia Gafton, completând: „Ce nu ştiam eu atunci, era continuarea. Mai exact, după ce au reuşit să îmi lipească guşa, mi-am dat seama că nu mai puteam să fac absolut nimic: nu am mai mâncat, am băut apă cu paiul, nu am făcut nicio mişcare bruscă cu capul, ba chiar am ţinut tot gâtul foarte încordat, încât şi la trei zile de la înregistrare mă durea ceafa! Nu credeam că poate fi posibil aşa ceva!”. Mai mult, a purtat un costum de burete pe toată perioada înregistrării, care i-a adus la final şi un cadou: „Am slăbit un kilogram de la acel costum de burete! Nu-i rău!”.

La antrenamente, profesoara de actorie, Adriana Trandafir, i-a avertizat: „Mi-e frică de un singur lucru! Să nu minimalizaţi şi să nu caricaturizaţi personajele primite, pentru că tendinţa asta este!”

Începând din acest sezon, Pepe s-a alăturat spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş.

„Sunt încântat de propunerea postului şi vă spun cinstit că vin cu un avantaj din start: cunosc foarte bine acest proiect! De-a lungul timpului, am trecut prin toate ipostazele – concurent, invitat special, jurat, iată, acum şi prezentator... doar regizor mai lipseşte să fiu! Vin la platou ca acasă şi asta e cel mai important pentru mine. După 16 sezoane, publicul ştie foarte bine care este atmosfera de la platou –o joacă şi o distracţie încă de când intrăm pe uşă, dimineaţa şi până seara, când ne revedem la machiaj pentru a „restitui” personajele! De munca din spatele fiecărui rol nu mai spun nimic, pentru că ştiţi deja cât se chinuie fiecare concurent la repetiţiile de canto, actorie sau dans, pentru fiecare gală”, a mărturisit Pepe.

