Angajaţii din Ministerul Muncii, protest în Piața Victoriei. Ce solicită

Angajaţii din instituţiile Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale organizează, joi, începând cu ora 12:00, o acţiune de protest în Piaţa Victoriei, nemulţumiţi de practica Guvernului de a nu respecta Legea salarizării, se menţionează într-un comunicat remis miercuri de Federaţia Sindicatelor din Ministerul Muncii, scrie Agerpres.



Sindicaliştii din Ministerul Muncii solicită Guvernului să nu se mai substituie Parlamentului. De asemenea, aceştia cer aplicarea integrală a Legii salarizării nr.153/2017, plata integrală şi la timp a tuturor drepturile salariale prevăzute de lege, eliminarea inechităţilor salariale generate de neaplicarea legii, abrogarea şi neadoptarea de OUG care să eşaloneze drepturile salariale constatate de instanţele judecătoreşti.



"Nu solicităm majorări salariale, solicităm aplicarea legii salarizării", se precizează în comunicatul remis de Federaţia Sindicatelor din Ministerul Muncii.

Protest în fața Parlamentului

Pe 21 decembrie, un alt protest lua cu asalt Parlamentul. Motivul: certificatul verde la locul de muncaă.

Doi dintre protestatarii care au pătruns în curtea Palatului Parlamentului în timpul protestului de marţi au fost puşi sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. La ieşirea de la audieri, unul dintre protestatari a motivat că atunci când a intrat în curtea Palatului Parlamentului, şi-a exercitat "un drept constituţional".

"Eu nu am vandalizat nimic, doar am scandat "Libertate!", am respectat Constituţia României. M-au reţinut pentru tulburarea liniştii publice. Cred că forţa poporului a fost, nu ştiu cum a fost, dar am avut putere. A meritat să fac toate astea. Jandarmii nu ne-au spus nimic când am intrat în curtea Parlamentului. Protestatarii au tras de garduri şi ne-am împins toţi. Din moment ce Parlamentul se joacă cu viaţa noastră, avea dreptul la legitimă apărare. Jandarmii s-au opus, dar eram mulți", a declarat Simion Cătălin Florentin, unul dintre protestatarii arestați.

"A fost un protest autorizat unde s-au întâmplat mai multe evenimente considerate agresive sau nelegale. Nu am dat cu niciun spray. Maşinile nu sunt devastate cum se insinuează. Armele pe care am avut-o la mine era un briceag. Aveam o conservă şi trebuia să o desfac. Au fost mii de oameni într-un protest şi în mişcări de genul ăsta nu poţi să controlezi zeci de mii de oameni. Mi-am exercitat un drept constituțional împotriva unor măsuri abuziv. Nu mai poţi trăi în momentul în care ai un certificat verde. Au fost mii de persoane acolo.

Nu ne-am răzbunat pe maşini. Toată lumea a scandat împotriva parlamentarilor care dau legi care sunt împotriva majorităţii acestui neam. Există oameni care luptă pentru anumite idei, pentru ceilalți. Deşi o mare parte din populația României consideră toată situaţia o manipulare grosolană.... Măsurile care se iau ne aduc aminte de ani 1950 şi de represiunea împotriva elitelor româneşti. Eu nu îmi reproşez nimic, am luptat, mi-am asumat acest sacrificiu. Au fost sute de oameni care au mers în coloană, am intrat şi eu între ei, văzând că au trecut de o poartă", a spus Gheorghe Florin Aurelian, celălalt protestatar arestat.

