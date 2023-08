Andrew Tate, singura problemă pe care o are cu femeile, care îl consideră ”bărbatul tradițional”: Le cer să plece, nu să le răpesc

Andrew Tate a susținut într-un interviu acordat postului de televiziune Antena 3 CNN că dosarul său a fost menit să îl pună pe acesta într-o lumină proastă, mai mult că planul celor care au instrumentat dosarul a eșuat.

”Este un gunoi, să mă pună peste tot la știri, să înființeze linii directe și panouri publicitare, și nu doar la știri în România, la nivel internațional, dacă Andrew este o persoană rea, dacă v-a făcut vreodată rău, sunați la acest număr. Și au crezut că vor avea un caz real. Au spus, hai să-l lăsăm în închisoare până când apare cazul real. Dar nu a apărut. Și pentru că nu există. Și cred că ăsta a fost planul și planul lor a eșuat. Așa că eu cred că de aceea s-au întâmplat toate astea”, a afirmat Andrew Tate la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă femeile sunt speriate de el, Andrew Tate susține că alta este, în fapt, problema cu femeile din jurul său.

”Știu că nu sunt speriate de mine, pentru că singura problemă pe care o am cu femeile este că încerc să le cer să plece, nu să le răpesc. De fapt, aș spune că am primit poate o mie de scrisori pe săptămână în închisoare și 500 dintre ele, cel puțin 50%, poate chiar mai multe, au fost de la femei. Numărul de femei care îmi trimit mesaje de susținere care spun că sunt un bărbat tradițional masculin. Îmi place un bărbat care mă întreține, care mă protejează. Iubitul meu este un iubit mai bun de când te-a cunoscut sau a început să te asculte. Fiul meu merge la sală datorită ție.

Mamele îmi scriu. Primesc sute de scrisori de la femei. Primesc scrisori de dragoste...”, a mai spus Andrew Tate.

În acest context, întrebat dacă este îndrăgostit, britanicul a afirmat că are o viață personală fericită. ”Dar dacă aș fi fost un vagabond, dacă aș fi fost genul acela de persoană, primesc scrisori de dragoste nesfârșite de la femei cărora le-aș putea răspunde, dar nu o fac. Apreciez sprijinul și apreciez lingușelile, dar o lăsăm aici.

Dar femeile cu siguranță nu se tem de mine și nu am găsit niciodată o femeie pe stradă...”, a mai spus Tate, subliniind că este și îndrăgostit, dar și că are copii frumoși.

”Și vreau să fie clar. Acesta este lucrul care este interesant. Internetul face senzație și oamenii pretind că sunt un misogin rău. Nu am întâlnit niciodată pe stradă o singură persoană care să nu mă placă, bărbat sau femeie. Numărul de femei, fiecare femei pe care o văd pe stradă mă iubește. Ce amuzant ești! Oh, tu spui adevărul! Oh, e grozav. Nu e nimeni. Nu am avut niciodată o problemă personală cu nimeni, bărbat sau femei, niciodată”, a mai spus Tate.

”Sunt o persoană realistă. Mă numesc misogin”

Cât privește misoginismul, de care este acuzat de unii dintre cei care îl urmăresc pe social media, Andrew Tate spune că este realist.

”Și refuz să-mi vând sănătatea mintală și să-mi vând sufletul falsului Dumnezeu al egalității. Bărbații sunt mai puternici din punct de vedere fizic decât femeile. Femeile au o inteligență emoțională și un intelect pe care bărbații nu le au. Femeile se descurcă mai bine cu copiii, mai ales cu cei mici, decât bărbații. Noi nu avem răbdare pentru asta.

Bărbații sunt cei care ar trebui să asigure financiar. Eu cred în tot ceea ce credea lumea acum 10 ani până când am înnebunit cu toții.

Sunt o persoană realistă. Și, prin extensie, mă numesc misogin pentru că spun că un bărbat ar trebui să protejeze o femeie în America. Și nu cred că românii înțeleg asta.

În America, dacă spui că eu, ca bărbat, sunt responsabil pentru siguranța fizică a iubitei mele, sunt misogin pentru că eu ar trebui să cred că ea este suficient de împuternicită pentru a se proteja singură și că nu are nevoie de un bărbat care să o protejeze, dar ea are nevoie. Și orice cu un creier acolo înțelege adevărata diferență dintre bărbați și femei”, a mai spus Tate.

Citește și: Andrew Tate spune că i s-a făcut dosar din cauza succesului său monumental: ”Așa se întâmplă când strălucești prea tare”. Primul interviu după ce i s-a ridicat arestul

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News