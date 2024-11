Andrei Caramitru, răspuns la întrebarea cu cine votează la prezidențiale 2024

„Mulți mă bat la cap să zic cu cine votez sau să sugerez ceva. Nu vreau să fac asta și sunt încă în faza de analiză cu cine voi vota. Așa că mai jos vă spun cum abordez eu, deocamdată, problema.

1) Sondajele sunt total irelevante, nu vă bazați pe ele. Am văzut deja la alegerile pentru primărie cum a fost (și am greșit bazându-mă pe un sondaj sau altul). Multe dintre sondaje sunt cumpărate, și oricum situația e super fluidă, deci mai bine votați cum credeți voi. M-am uitat și la casele de pariuri, însă nici acolo situația nu e clară: betting-ul a fost oprit etc. Deci, e un zbor în beznă.

2) Primul criteriu e politica externă. Asta e cheia. Avem pe Trump, care va fi foarte agresiv și va juca în forță. Ne trebuie un președinte care poate discuta inteligent cu unii ca Trump și să poată balansa smart între SUA, UE etc. Vedeți ce spune Tusk. Riscul de război/de escaladare e mare de tot. Cineva care ar fi pierdut complet nu e ok; ar trebui să fie cineva care, în cel mai rău caz, să poată conduce țara în caz de război. Vorbesc serios aici – și e foarte, foarte important.

3) Al doilea criteriu e stabilitatea internă. Trebuie un președinte care să nu creeze haos non-stop, să dea jos guverne etc. Situația nu e ușoară – cu deficit bugetar și problema decăderii economice a UE. Dacă avem, în plus, instabilitate, suntem complet în pom.

Bun, deci, așadar, o mică evaluare:

Ciolacu e mult mai ok decât ultimii președinți ai PSD. A reușit o minimă curățare acolo, nu a sărit calul, spre deosebire de Dragnea, Năstase sau Ponta. Dar PSD e PSD, și un PSD cu putere totală în țară nu știu dacă e ce trebuie. Ar fi stabilitate, dar pe politică externă și economică nu sunt deloc sigur – am așa o senzație că Germania și China ar fi super fericite cu soluția asta. Poate greșesc, că are prima șansă.

Ciucă – nu e carismatic, ok, și a fost cu PSD. Dar nu e corupt, e general de armată decorat de SUA, are clar cea mai bună relație cu SUA/Trump dintre toți. Nu e perfect, clar, dar nici catastrofal, și posibil să fie cel mai pregătit totuși în caz de război. Nu a fost însă suficient de strong în interiorul coaliției – asta e punctul slab.

Lasconi – greu de zis, habar nu am dacă are anvergura să fie președinte în așa situație. E un risc; unii sunt dispuși să și-l asume, eu încă evaluez, sunt puțin speriat.

Simion – ar fi o catastrofă pentru că e interzis în Republica Moldova, în Ucraina, ar avea o relație groaznică cu UE și nu cred că are vreo intrare pe la Trump – mai degrabă invers (și Dragnea, inițial, a vrut să se apropie, și știm cum a terminat). Ar fi o catastrofă să ajungă chiar și în turul 2.

Geoană – clar, diplomat cu super experiență și relații bune în SUA, știe temele cel mai bine. DAR – ultimele declarații mă sperie un pic (nu pare prea pro-SUA) și există riscul să joace mult în Parlament/să își creeze propriul grup à la Macron, ceea ce ar crește instabilitatea. Deci, sunt puțin temător.

Restul candidaților sunt prea mici ca scor pentru a avea sens să mă uit în detaliu. Însă, dacă vă place vreunul dintre ei, e ok să-l votați. Faceți ce vreți, sincer.

Eu, deocamdată, așa mă gândesc, dar nu știu încă cum voi vota și cu cine, dar voi vota. Votați și voi – gândiți cu mintea voastră. E ca un examen, până la urmă, nu vă bazați pe ce zice x sau y, care încearcă să vă influențeze.

Hai să nu fim tâmpiți, să fim, colectiv, cât de cât smart. Poate nu va fi foarte rău sau, poate, va fi foarte rău. Doamne-ajută!”, a scris Andrei Caramitru.

