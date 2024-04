Anca Bold Martin, lecție pentru orice părinte, în urma experiențelor din Brazilia, Danemarca și Qatar. Cum vede educația unui copil un român plecat de mult din țară

Cu prilejul delegației române în Doha și odată cu întâlnirea premierului Marcel Ciolacu cu românii de aici, Anca Bold Martin și soțul său, tenorul Giorgio Martin, primul român care a cântat imnul în fața șeicilor, mi-au oferit un interviu.

Citește aici: EXCLUSIV Cum arată viața românilor în Qatar. Giorgio Martin, primul român care a cântat imnul în fața șeicilor, și Anca Bold Martin, interviu exclusiv. ”Când aterizez aici, știu că nu e niciun stres”

Cu ocazia acestui interviu, Anca Bold Martin, care a plecat din România în Brazilia, apoi în Danemarca, stabilindu-se în cele din urmă în Qatar și Germania, a vorbit despre schimbarea României prin educație. Aceasta consideră că românii ar putea produce o schimbare minunată dacă măcar jumătate + 1 din ei și-ar schimba mentalitatea prin educație și ar avea curajul să evadeze. Discuția a ajuns la educația copiilor și, ca mamă de băiat, am fost curioasă să văd cum vede un om care cunoaște atât de multe culturi educația unui copil astăzi. În Danemarca, acolo unde depresia este un punct de discuție important și acolo unde Anca Bold Martin a locuit, există tot felul de scrieri, multe dintre ele netraduse în engleză, despre care Anca Bold Martin a vorbit și pe care a simțit nevoia să le citească.

În acest context, a oferit un sfat pe care l-am apreciat ca fiind prețios pentru orice părinte: ”În primul rând, copilul trebuie învățat să vadă dezavantajele dintr-un succes și avantajele dintr-un eșec. În niciun caz certat dacă a eșuat, pentru că e clar că nu a vrut să facă asta, dar să-l învețe mental să cântărească avantajele și dezavantajele și să înțeleagă că oricum este iubit și susținut ca să reușească”. Aceasta mai spune că ”unui copil nu trebuie să-i dai totul, trebuie lăsat să se zbată, să aibă experiențe proprii, dar să fie ținut în dragoste”.

”În Brazilia, mi-au trebuit trei ani ca să nu mai spun că ”aia e bine, aia e rău”, să spun că e diferit. În Danemarca, am citit cinci ani psihologia. Simțeam nevoia ca să mă înțeleg pe mine în acel context, care era foarte blând. Oamenii de acolo sunt foarte informați despre depresie și psihologie și sunt foarte multe cărți în daneză netraduse. Citindu-le, am învățat. După care am venit la cald și la soare aici, în Qatar, unde am învățat telepatia cu animalele, după ce mi-am luat calul” a povestit Anca Bold Martin.

Aceasta este nu doar un ambasador neoficial al României în Qatar prin prisma activității sale în cadrul Filarmonicii, ci un ambasador în lume, prin prezența în Orchestra Qatarului.

captură qatarphilharmonicorchestra.org

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News