Ana Birchall, candidat la președinția României, avocat pe Wall Street, avertisment pentru 2025: Vine peste noi!

”La anul, eu nu vreau să-i panichez pe cei care se uită la noi, dar am totuși un doctorat în restructurări financiare, am practicat ca avocat pe Wall Street în recuperări pe restructurări financiare, și, din nefericire, situația economică nu este tocmai strălucită. Continuă dezmățul pe bani publici. Îi cocoșezi, iarăși, pe antreprenori. De ce faci acest lucru?” a spus Ana Birchall, candidată la alegerile prezidențiale, în interviul acordat DCNews.

Ana Birchall a subliniat, ulterior: ”Nimeni nu vorbește despre securitatea alimentară, domnule Chirieac! Vine peste noi. Ce se întâmplă în agricultură și poate vorbim de ce, în România anului 2024, noi nu avem în continuare depozite unde micii producători să poată să-și țină legumele ca la iarnă să mâncăm legume românești. Sună a identitate națională, a patriotism. Trebuie să reintroducem inclusiv în programa școlară aceste concepte. Trebuie să iubim și să promovăm această țară”.

Candidata la prezidențiale spune că ar trebui să avem un stat al oamenilor, nu al politicienilor. ”M-am săturat să văd grupuri de interese. (...) Avem nevoie de un președinte care să nu fie interesat de jocurile de culise, să nu fie interesat de grupurile de interese dintr-un partid sau altul, ci să aibă o singură grijă: promovarea intereselor României. Să fie un președinte care să stea la masa deciziilor, un președinte căruia să nu i se comunice deciziile, un președinte care să aibă aceste relații internaționale, când pune mâna pe telefon, să i se răspundă, un președinte care să promoveze inclusiv diplomația economică”.

Vezi mai mult în video:

Ana Birchall, fost ministru al Justiției, a anunțat, încă din luna iunie, că va candida ca independentă la alegerile prezidenţiale de anul acesta. ”România nu poate să se dezvolte, România nu poate creşte, România nu poate să îşi deşcătuşeze potenţialul, atâta timp cât totul se clădeşte pe nisipurile mişcătoare a unei corupţii organizate, a unei imposturi şi a unei incompetenţe. Și îmi asum ce spun. Corupţie organizată” a fost mesajul său tăios de lansare în lupta pentru alegerile prezidențiale 2024.

”România are nevoie de un preşedinte imparţial şi independent, nu de un preşedinte care să fie în realitate un preşedinte de partid sub sau o marionetă a baronilor sau a grupurilor de interese. Un preşedinte care să reprezinte toţi românii, nu jocurile de culise sau ordinele şoptite de X sau Y. Sunt singurul candidat cu adevărat independent pentru o Românie cu adevărat independentă şi dreaptă cu toţi românii. Voi fi primul preşedinte cu studii de drept din istoria României, o garanţie a justiţiei independente şi a respectului pentru Constituţie şi pentru lege. Am luptat, lupt şi voi continua să lupt pentru a face România un stat european respectat, cu oameni mândri şi cu credinţă în viitor” mai afirma acesta.

