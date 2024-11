”Am fost în PNL când era domnul Antonescu președinte - altceva, iertați-mă”. Zamfir amintește de ce l-a dat Orban afară din partid

Daniel Zamfir, candidat PSD București pentru Senat, a spus cum era în PNL pe vremea când președinte era Crin Antonescu.

"Toate lucrurile s-au făcut după voia lui Iohannis. Domnule, Iohannis a stăpânit PNL. Eu am fost în PNL până m-a dat afară Orban acum 5 ani de zile că m-a pus să îmi retrag legea cu plafonarea dobânzilor INF-urilor și uite că am reușit să o trec împotriva PNL, împotriva USR, și foarte mulți oameni beneficiază în acest moment de ceva - nu mai au acele dobânzi care le nenorocesc viețile. Am fost în PNL când era domnul Crin Antonescu președinte - altceva, iertați-mă", a declarat Daniel Zamfir.

"Apropo de Crin Antonescu. Crin Antonescu a fost cel care în permanență a tras semnale de alarmă în ultimele șase luni de zile", a spus jurnalistul Bogdan Chirieac.

Daniel Zamfir: Dreapta asta a făcut vreo trei guverne cu "comuniștii" ăștia

"Și le-a spus ceva Crin Antonescu și poate fi bănuit Crin Antonescu de PSD-ism. Le-a spus: "Bă oameni buni, sunteți PNL, terminați cu marota asta. Iar comuniștii?". Păi cum comuniștii?", a zis Daniela Zamfir.

"Adică tu ești la guvernare cu ei și ăștia sunt comuniști?", a punctat Bogdan Chirieac.

"Da... știți cum e? De când a venit Băsescu până acum, deci de 20 de ani de zile de când avem președinte de dreapta, dreapta asta a făcut vreo trei guverne cu comuniștii ăștia, cu ciuma roșie. A făcut Băsescu când și-a văzut visul cu ochii. Mai țineți minte declarația lui Băsescu, președinte fiind: "Mi-am văzut visul cu ochii"? Marea coaliție PSD-PDL. Cu Boc prim-ministru, și-a văzut visul cu ochii", a mai spus Daniel Zamfir în cadrul emisiunii DC Votez de la DC NEWS.

Partidul Social Democrat - PSD, CMF 11240017

Vezi mai multe în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News