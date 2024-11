Alternativa la violență în școli. Lixandru, proiect inedit pentru toți elevii

Florian Lixandru, candidatul PSD Vrancea pentru Senatul României, ca părinte și politician, este axat pe educație, fiind un aspect central în activitatea sa politică.

Mai în detaliu, una din temele principale abordate de candidatul social democrat a fost proiectul său de oprire a violenței în mediul școlar. Inițiativa se bazează pe școlile ce pot să devină un factor care să dea alternative elevilor, de la activități sportive, până la cele cultural-artistice.

Florian Lixandru: “Am gândit un program la nivelul Ministerului Educației, program făcut de mine și aprobat de ministrul Educației, prin care să reducem violența în nivel școlar. Este un program prin care spunem ‘Stop Violenței în mediul școlar’ prin artă și mișcare. Practic, unitățile de învățământ pot veni și să contracareze acest fenomen al violenței care, din păcate, în ultima perioadă a escaladat în mediul școlar, prin oferirea de alternative elevilor. Aici putem să punctăm mișcarea, activitățile sportive, dar și activitățile cultural-artistice în care îi putem implica pe elevi și îi putem direcționa către alte perspective. Așa pot să-și descopere talentele. În fiecare copil, oricât de năzbâtios ar fi, zace ceva bun. Dacă noi știm să descoperim acel ceva bun, atunci îl putem valorifica, îl putem ghida spre o perspectivă nouă și poate mai târziu acel copil ne va mulțumi că datorită nouă, datorită cadrelor didactice, a putut să-și descopere talentele”.

Val Vâlcu: “Sunt licee, poate și școli cu săli de spectacole, de festivități, mai mari decât sala unor teatre. Ar putea aici, în aceeași cheie, să fie desfășurate spectacole, acte artistice, în weekend? S-ar putea așa ceva în momentele în care nu sunt serbări?”

Florian Lixandru: “Am în minte un proiect. Dacă voi ajunge în Senatul României, am un proiect prin care îmi doresc să transform toate unitățile de învățământ în centre culturale. Această idee am preluat-o de la conferință la care am participat, în toamna anului trecut, la Abu Dhabi. A fost o conferință la care reprezentantul Spaniei a prezentat acest tip de proiect. Fiecare școală este transformată în centru cultural. Școlile care au săli de festivități pot organiza activități cultural-artistice, fie cu elevi, fie cu artiști invitați. Pot face spectacole de teatru, spectacole de muzică ușoară, spectacole de muzică simfonică, în funcție de situație. Fiecare școală care deține o bibliotecă poate să fie centru de lectură, atât pentru adulți cât și pentru copii. Deci, școlile, din punctul meu de vedere, reprezintă o resursă foarte importantă pe zona de dezvoltare culturală și practic le putem transforma în astfel de centre, bineînțeles în parteneriat cu Ministerul Culturii și alte instituții”.

