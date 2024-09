În cadrul emisiunii „România Are Nevoie de Tine, Implică-te!”, Alexandru Iovescu, consilier județean în Timiș și manager al Grupului de Acțiune Locală (GAL) „Timișul de centru”, a discutat despre rolul esențial al grupurilor de acțiune locală în dezvoltarea comunităților din România.

Iovescu a subliniat importanța acestor grupuri în crearea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală și a explicat cum acestea contribuie la soluționarea problemelor comunităților din județul Timiș și din zonele adiacente.

„Sunt managerul unui grup de acțiuni locale în județul Timiș, grupul acțiunilor locale „Timișul de centru”. Suntem 14 UAT-uri "Unităţi administrativ teritoriale" din Timiș și unul din Caraș Severin. Suntem preponderent pe zona urbană a municipiului Timișoara. Avem două orașe, orașul Buziaș care este o stațiune turistică de interes național și orașul Ciacova, iar rolul grupului de acțiuni locale funcționează ca și o asociație înființată pe OG/26. Suntem 68 de parteneri, partea publică cât și o componentă privată, SRL-uri, fermieri, ONG-uri de cultură, asociații sportive, iar rolul grupului este de a crea o strategie de dezvoltare locală unitară a teritoriului pe care îl reprezentăm”, spune el.

„Încercăm să suplinim lipsa finanțărilor”



Iovescu a explicat cum GAL-ul lucrează pentru a crea soluții de dezvoltare locală și pentru a atrage finanțări necesare.

„Privim problema teritoriului nostru unitar la nivelul tuturor celor 15 UAT-uri și încercăm să identificăm soluții pentru problemele fiecărei comunități. Încercăm să-i punem la aceeași masă și să găsim soluții, analizând în aceeași măsură și celelalte posibilități pe care comunitățile noastre le au ca și finanțare la nivel național și încercăm să suplinim lipsa finanțărilor sau soluțiilor de rezolvare a problemelor pe care ei nu le găsesc. Le identificăm noi în strategia de dezvoltare locală, finanțată de la Ministerul Culturii prin fonduri europene de dezvoltare.

O noutate pe care o avem anul acesta este și o componentă prin fondul social-european prin care sprijinim copiii. Asta se întâmplă în grupul nostru de acțiuni locale și se multiplică la nivel național în încă 250 de grupuri de acțiuni locale”, continuă acesta.

„Am avut mulți români din străinătate care au venit în contact cu noi”



Alexandru Iovescu a subliniat și succesul atragerii românilor întorși din străinătate care au venit în contact cu grupul pentru a accesa linii de finanțare disponibile.

„Am avut și români care s-au întors din străinătate și au venit în contact cu noi pentru a accesa linii de finanțare pe care noi le avem și le pot accesa și își pot dezvolta afacerile în teritoriul pe care noi îl reprezentăm. Am avut mulți români care au venit în contact cu noi, au și depus proiecte. Avem deci o astfel de implicare. Am avut și implicare activă cu doamna Claudia Puiu, președinta Centrului Franco-Român din Bordeaux și cu Centrul Franco-Român și am încercat să îi ținem la curent cu ce se întâmplă aici”, explică Alexandru Iovescu.

Alexandru Iovescu a subliniat importanța grupurilor de acțiune locală în sprijinirea dezvoltării regionale și în crearea unui mediu favorabil pentru creșterea și prosperitatea comunităților locale.

