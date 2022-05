Alegeri PNL: Virgil Popescu, preferatul lui Nicolae Ciucă, s-a retras din cursă - UPDATE. Tabăra Ardeal, câștig de cauză

Lucian Bode, singurul candidat pentru funcția de secretar general al PNL, a afirmat, conform Agerpres: ”Sunt onorat să fiu nominalizat pentru funcţia de secretar general al Partidului Naţional Liberal de către domnul preşedinte Nicolae Ciucă. Vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Este o poziţie care mă responsabilizează enorm şi care implică foarte foarte multă muncă. Sunt pregătit pentru această şansă şi ştiu că vă am alături de acest drum al consolidării proiectului liberal. Doar împreună, uniţi şi solidari ne vom îndeplini cu succes obiectivele fixate. (...) Viziunea mea asupra modului de funcţionare şi organizare a Partidului Naţional Liberal pleacă de la regula celor '3D' - dezbatere, decizie şi disciplină”.

”Partidul Naţional Liberal trebuie să fie pregătit pentru victorii pe linie în 2024. Până atunci, avem de îndeplinit misiunea de a aduna sub sigla Partidului Naţional Liberal dreapta românească care rezonează cu viziunea şi principiile liberale”, a transmis el.

----

UPDATE: ”E mai bine și mai înțelept ca Dan Motreanu să facă parte din conducerea partidului” a spus Virgil Popescu, la ședința PNL, conform Mediafax.

”Am stat toată noaptea, până la 1-2, cu dvs. Dimineață m-am trezit devreme, ca să o luăm de la capăt. Am stat să mă gândesc, am stat să mă gândesc foatrte bine, ce e mai bine pentru partid. Nu a fost deloc ușor să mă înscriu în cursă contra lui Dan Motreanu, un prieten pe care-l știu încă de când am venit în PNL. Cred că e cel mai bibne și cel mai înțelept este și va fi ca Dan să intre în BEx, ca Dan să facă parte din conducerea partidului”, a spus Virgil Popescu.

”Mă bucur că suntem toți de acord că unitatea partidului stă în forța noastră, să fim cât mai mulți implicați. E păcat că până la această dată Dan nu a fost alături de noi. E un liberal mai vechi decât mine, a participat și a tras tot timpul la frâiele PNL. Dane, te rog să accepți să-mi retrag candidatura și să rămâi singur în această cursă”, a conchis ministrul.

----

Virgil Popescu, ministru al Energiei, era preferat de către premierul Nicolae Ciucă pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului. Dar, se pare, conform Antena 3, că ministrul tocmai ar fi făcut un pas în spate.

Singurul care ar fi rămas în cursă ar fi Dan Motreanu, susținut de ”tabăra Ardeal” pentru funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, conform sursei citate. Dan Motreanu ar fi și un apropiat al președintelui Klaus Iohannis. Totuși, inițial în cursă erau trei: Gheorghe Falcă, Dan Motreanu şi Virgil Popescu.

Astăzi se aleg secretarul general, prim-vicepreşedintele şi un vicepreşedinte al PNL. Lucian Bode se pare că are rezervată funcția de secretar general al partidului, fiind singurul candidat.

Pentru funcţia de vicepreşedinte pe apărare candidează Vergil Chiţac, Virgil Guran, Ben Oni Ardelean, Sorin Moldovan şi Nicoleta Pauliuc.

Mesajul premierului Nicolae Ciucă, președinte al partidului

”Vom alege noii membri ai Biroului Exetutiv, respectiv secretarul general, un prim-vicepreședintre și un vicepreședinte. Alegerile de azi sunt extrem de importante, deaorece ne completăm și definitivăm echipa de conducere, echipă care, împreună cu toți membrii PNL, va trudi să pună în practică programul partidului. Astfel, ca să câștigăm încrederea electoratului trebuie să ne bazăm pe principiile meritocrației, pe principiile reprezentativității, pe criterii de competență politică, integritate și profesionalism”, spune Nicolae Ciucă, conform Mediafax.

El spune că PNL trebuie să aibă ”organizații și mecanisme de partid funcționale, ședințe cu decizii, lideri cu responsabilități clare și o resursă umană competentă”.

”PNL e un partid ambițios și are datoria de a întreprinde reforme curajoase pentru a reduce decalajul dintre România și țări din estul Europei. În acest moment plin de provocări, PNL reprezintă un factor de stabilitate în această situație caracterizată de crize conjugate. Garantăm stabilitatea coaliţiei şi nu renunţăm la niunul din principiile liberale”, adaugă Ciucă.

Prezent la aniversarea PNL din această săptămână, președintele Klaus Iohannis le-a transmis liberalilor că timpul luptelor politice a trecut, vorbind și despre schimbările făcute pentru o conducere capabilă a partidului. Președintele a afirmat că în prezent există alte priorități.

"Dragi liberali, timpul luptelor politice interne a trecut. Cel puţin aşa cred eu şi cred că dvs vă doriţi acelaşi lucru. PNL a făcut toate schimbările pe care le-a considerat necesare pentru a asigura conducere capabilă să garanteze o guvernare competenta care să ofere şansa unui succes electoral în viitor. Mai exact, în 2024. PNL are în acest moment un lider ales, domnul premier Nicolae Ciucă, cu o solidă majoritate a membrilor partidului şi astfel suntem în situaţia pe care foarte mulţi şi-au dorit-o: că preşedintele PNL să fie premierul Guvernului României. Acum, prioritatea absolută este aceea de a gestiona eficient aceste crize serioase cu care ne confruntăm şi să luăm cele mai bune măsuri în sprijinul populaţiei. PNL a fost întotdeauna un partid pentru oameni, care să asigure o guvernare stabilă, cu un executiv racordat la provocările momentului. PNL este vectorul dezvoltării României. Eu știu asta și românii știu asta pentru ca au votat masiv PNL", a spus Klaus Iohannis, în 24 mai, la aniversarea a 147 de ani de la înființarea PNL.

