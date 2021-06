Alegeri locale parțiale. 1.500 de efective ale MAI au fost mobilizate

Forţele de ordine sunt pentru protecţia secţiilor de votare, soluţionarea cu celeritate a eventualelor sesizări de incidente electorale şi constituirea rezervelor de intervenţie. În sprijinul structurilor teritoriale din judeţele unde au loc alegeri au fost trimişi ofiţeri de la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, precizează sursa citată, scrie Agerpres.



În noaptea de sâmbătă spre duminică, angajaţii MAI au asigurat paza celor 176 de secţii de votare, pe care le-au predat preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de vot, cu sigiliile intacte, astfel încât în această dimineaţă, la ora 7.00, procesul de vot a început fără probleme.



Anterior zilei votului, pentru a preveni situaţiile de risc pentru cetăţeni, pompierii au efectuat controale în scop preventiv în secţiile de vot şi instruiri cu membrii birourilor electorale asupra modalităţilor practice de evacuare a persoanelor, precum şi a materialelor şi documentelor specifice procesului electoral.

Procesul de votare





În legătură cu procesul de votare, MAI precizează faptul că au dreptul să voteze toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepţia debililor sau a alienaţilor mintal puşi sub interdicţie, precum şi a persoanelor care se află sub efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege.



Alegătorul poate vota doar la secţia de votare unde este înscris în lista electorală permanentă ori la secţia de votare unde este arondată adresa la care îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz, numai pe baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic sau carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

Actele de identitate expirate





MAI aminteşte, totodată, că actele de identitate care au expirat începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.



Pentru asigurarea condiţiilor necesare de legalitate şi securitate a votului, va fi utilizat Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.



Personalul MAI rămâne în dispozitiv pe toată perioada desfăşurării procesului electoral, acordând maximă atenţie sesizărilor privind încălcarea legii. Acolo unde situaţia o va impune, vor fi luate toate măsurile prevăzute de lege. Astfel, misiunea efectivelor ministerului va continua şi după ora 21,00, ora oficială de încheiere a procesului de votare, acestea rămânând în dispozitiv pentru a asigura paza buletinelor de vot, a proceselor-verbale şi a celorlalte materiale necesare procesului de vot pe timpul transportului lor către birourile electorale judeţene.



MAI mai face apel către toţi participanţii la acest proces electoral să respecte prevederile legale.