AJOFM Buzău renunță la dosarul cu șină - fiecare angajat are un cont de e-mail

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Buzău a renunţat la dosarul cu şină, ca urmare a intrării în vigoare a Legii 9 din 4 ianuarie 2023 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice, la ghişeele pentru public şi la sistemul de aşteptare prin intermediul biletelor de ordine, astfel încât cetăţenii care intră în contact cu funcţionarii publici să îşi poată rezolva problemele într-un timp cât mai scurt.

Pentru ca relaţia dintre beneficiar şi funcţionar public să fie cât mai eficientă, fiecărui angajat al instituţiei i s-a alocat o adresă de e-mail, prin intermediul căreia poate primi documente sau poate răspunde la întrebări.

Cei care aleg totuşi varianta de a depune documente fizic la Agenţie pentru obţinerea unor drepturi, cum ar fi spre exemplu indemnizaţia de şomaj, vor avea nevoie doar de documentul de identitate şi diploma de studii, transmite AJOFM, celelalte acte necesare urmând să fie accesate de către funcţionari.

'Am renunţat - şi încercăm să devină istorie - la dosarul cu şină, o mentalitate, o cutumă numită dosarul cu şină, am renunţat la ghişee şi am renunţat la biletele de ordine care dau o iluzie că vei câştiga timp. Te programează şi tot te face să aştepţi. Dacă este vorba despre o prezenţă fizică în instituţie, timpul mediu până la preluarea documentaţiei înseamnă maximum 5 minute, iar dacă este vorba despre depunerea online a documentelor, nu există timp de aşteptare, doar timpul fiecăruia din faţa calculatorului. Înainte de implementarea acestei legi erau zile în care dislocam resursă umană de la alte compartimente pentru a face faţă fluxului de persoane care aşteptau. Înainte, o medie de 20-25 de minute până petentul ajungea în faţa funcţionarului public şi încă 25 de minute în medie care însemna prelucrarea de faţă cu acea persoană a dosarului. O persoană, de când intra în instituţie, până ajungea în faţa funcţionarului public pentru a-şi rezolva problema, mai mult de jumătate de oră pierdea.

Fiecare angajat al instituţiei are un cont de e-mail, înseamnă o faţă umană a instituţiei, deja ai o relaţie cu un funcţionar al instituţiei, apoi persoana este invitată la instituţie preţ de câteva secunde, un minut cel mult să semneze acele documente transmise', a declarat pentru AGERPRES directorul AJOFM Buzău, Ionel Tociu.

AJOFM Buzău a început să elimine birocraţia încă din anul 2020, când din pricina pandemiei de coronavirus a trebuit să caute soluţii cât mai eficiente pentru a comunica cu beneficiarii.

'Procesul acesta de a elimina o birocraţie din instituţie a început încă de acum doi ani, este vorba de martie 2020 când din nefericire lumea a trecut printr-o pandemie, iar Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), Ministerul Muncii prin agenţiile judeţene a trebuit să plătească sume enorme de bani timp de doi ani şi jumătate pentru a susţine economia afectată şi atunci am fost puşi în faţa unor situaţii pe care nu le-am mai întâlnit. Atunci trebuia să primim documentaţii, cereri, depuneri de plată pentru mii şi mii de oameni, nu aveam voie să ne vedem între noi şi a trebuit să găsim soluţii să primim aceste documente', a precizat directorul AJOFM Buzău, pentru Agerpres.

