Air Schengen, egal cu ”sunteți un pic însărcinată”: E sau nu e! Exemplul din SUA când Vâlcu a speriat angajații aeroportului. ”A crezut că rămân acolo”

În cadrul emisiunii “Nod în Papură”, de la DC News, jurnalistul Val Vâlcu și sociologul Alfred Bulai au abordat mai multe subiecte. Unul dintre cele mai interesante, fiind intens discutat de către opinia publică, a fost cel legat de intrarea parțială în spațiul Schengen și schimbările ce apar în viața noastră după acest eveniment.

"Pentru cei care merg cu avionul, exact la fel"

"Pentru cei care merg cu avionul va fi exact la fel, pentru că dacă mergi cu avionul, ai nevoie de un act de identitate că nu te lasă cu avionul fără să fie nominal biletul", a spus sociologul Alfred Bulai.

Apoi, Val Vîlcu a continuat ideea: "În ‘98 am fost în SUA cu o cursă internă. Am mers în mijloc, în Midwest, acolo între lanurile de porumb. Când m-am întors trebuia să o luăm prin Chicago. Am ajuns la îmbarcare și i-am arătat pașaportul. S-a speriat ăla. Nu mai văzuse. Nu știa ce e cu chestia aia. A crezut că, nu știu, o să rămân acolo, că o să emigrez. I-am zis 'e pentru îmbarcare'. El mă întreabă 'păi ce, nu ai bilet'? Zic 'ba da'. Acum mă rog, probabil e altfel, dar revenim la spațiul Schengen.".

"Este un gen de golăneală de doi lei făcută și de la politicienii de la Bruxelles, să ne înțelegem. Nu a fost o chestie doar românească. E un exercițiu de prosteală a populației sugerând ceva care nu există. Schengen e sau nu e. E exact ca '90% gravidă. Sunteți un pic însărcinată'. Cam așa și aici. 'Sunteți un pic în Schengen'. Nu are valoare, (...) Schengen avea sens doar pe cale rutieră", i-a răspuns Alfred Bulai.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

