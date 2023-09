Adriana Bahmuțeanu, "resetată" de actualul soț, după divorțul de Prigoană: "M-am pregătit pentru asta, am făcut terapie"

"A fost aventura vieții mele (n.r. reclădirea vieții după divorț), pentru că nicio femeie, atunci când se căsătorește, nu se gândește că o să ajungă la divorț, dar da, există viață și după divorț și, dacă odată s-a întâmplat să faci o alegere care să nu mai corespundă, e mai bine să rupi pisica, să stai o perioadă să-ți lingi rănile, să te refaci, din toate punctele de vedere, și să o iei de la capăt.

Îi mulțumesc lui George că a venit în viața mea și că mi-a dat imboldul de a merge mai departe, pentru că nu mă gândeam, neapărat, că o să-mi refac viața și o să mă recăsătoresc. Mă gândeam că asta e, că am o vârstă, dacă o fi să fie, bine, dacă nu, iarăși bine. Mi-a dat acea resetare de care aveam nevoie dar, recunosc, că m-am pregătit pentru asta. Am avut câțiva ani în care mi-am luat "adio" de la fosta relație, am făcut terapie, am studiat psihologie, am terminat toate cursurile, urmează să-mi iau dreptul de practică și mi-a folosit foarte mult lucrul acesta.

"Mi-au trebuit câțiva ani în care să mă schimb"

Și am a învățat foarte multe lucruri pe care generația mea nu le-a învățat la școală sau în adolescență. În prima tinerețe, nu am învățat faptul că, atunci când ai de-a face cu un abuz, poți să-i pui stop și ține de tine să pui stop. Lucrul ăsta l-am învățat din practică, din presă. Intrasem în presă și cred că primele emisiuni, reportaje le-am făcut pe tema abuzului domestic.

Apoi am învățat foarte multe lucruri din viață, pentru că, atunci când nu înveți din familie, din școală ce înseamnă de fapt o relație, ce înseamnă inteligența emoțională, ce înseamnă să găsești o persoană care să-ți fie compatibilă, nimic nu merge în viața personală. Mi-au trebuit câțiva ani în care să mă schimb eu pe mine și acum pot să spun că trăiesc o perioadă foatre frumoasă a vieții mele", a spus Adriana Bahmuțeanu pentru viva.ro.

