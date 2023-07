Adrian Porumboiu a vrut să investească la Rapid Bucureşti. Liderii galeriei l-au făcut să renunţe

“Eu am un punct de vedere foarte clar și nu uitați că Rapidul a fost pentru mine o echipă simpatică într-un anumit timp în care, nu vă ascund, am purtat negocieri lungi cu George Copos, chiar mă interesa Rapidul. Dar când am văzut comportamentul deplorabil față de cel care a finanțat, care a câștigat campionatul, cu el finanțator, atunci când a trecut printr-o perioadă zic eu nefastă, că nu prea erau elemente să fie condamnat, și când s-au bucurat de răul celui care i-a păstorit o perioadă, a fost ceva așa în zona asta pe care nu o poți încadra la omenie. Și atunci m-au dezamăgit și am zis că foarte bine că n-am făcut acel pas. Am o părere excelentă despre Angelescu, îl cunosc, pe domnul Șucu nu-l cunosc, dar așa de la distanță mi se pare un om serios, cu intenții bune. Nu vii tu acum să impui, că ai dat 30.000 de dolari pe an și tu cu galeria, 5-6 inși, schimbați antrenorul, să întrebi suporterii… Într-o lume civilizată nu există așa ceva.

Până la urmă fotbalul e pentru ei, pentru spectatori, dar sunt niște reguli foarte clare. Cine dă banul, conduce. Nu poți să te impui tu acum că vrei să aduci un antrenor, că ai simpatie. Foarte bine, devino proprietar de club și atunci poți să faci treaba asta. E o situație tipică, n-aș spune atipică, pentru singurul fapt că vor îndepărta oameni serioși care vor să investească in fotbal. Sunt foarte mulți oameni cu bani în țară, n-au curajul, nu vor veni pentru că comportamentul lor este ca al politicienilor, că dacă au ajuns undeva, vor să facă ceva. Dacă le dai șpagă, îți lasă afacerea, dacă nu dai șpăgă, îți îngroapă afacerea. Mă refer la cei care sunt miniștri, directori la anumite instituții ale statului, sunt niște lucruri care sunt clare, vizibile, așa se comportă și suporterii. Nu, lăsați lucrurile să meargă normal”, a declarat Porumboiu la Sport Total FM.

